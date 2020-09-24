Küresel piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası faiz kararına kilitlendi. AA Finans Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını öngörülürken bugün açıklanacak sonuçlara göre piyasalar pozisyon alacak. Ağustos ayında açıklanan faiz kararında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit kalmıştı. Şimdi ise Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz 2020 faiz kararını açıklanması bekleniyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2020 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
Ekonomistlerin çoğu Eylül ayı faiz kararı için gözlerini Merkez Bankası'na çevirdi. Küresel piyasalar pozitif görünümünü korurken, yurt içinde bugün gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı takip ediliyor…
Merkez Bankası faiz kararı 24 Eylül Perşembe saat 14.00'da gerçekleşecek.
Merkez Bankası faiz kararı bugün (24 Eylül) saat 14:00'te açıklanacak. Merkez Bankası faiz kararı açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
AA Finans Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Eylül Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti.
AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 23 ekonomist politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) değişiklik beklemezken, 4 ekonomist faizlerin artırılacağı öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 50 baz puan ila 150 baz puan arasında yer aldı.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 9 olurken, beklentiler yüzde 8,25 ila yüzde 9,75 arasında yer aldı.
20 Ağustos'taki son PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.