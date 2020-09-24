Küresel piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası faiz kararına kilitlendi. AA Finans Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını öngörülürken bugün açıklanacak sonuçlara göre piyasalar pozisyon alacak. Ağustos ayında açıklanan faiz kararında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit kalmıştı. Şimdi ise Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz 2020 faiz kararını açıklanması bekleniyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2020 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekonomistlerin çoğu Eylül ayı faiz kararı için gözlerini Merkez Bankası'na çevirdi. Küresel piyasalar pozitif görünümünü korurken, yurt içinde bugün gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı takip ediliyor…