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ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2020 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Tüm piyasaların gündeminde yer alıyor. Her ayın belli dönemlerinde yapılan toplantının ardından piyasa gündemi şekilleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Toplantısı 2020 takvimi için gözler Eylül ayı kararına çevrildi. En son Ağustos ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı. Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2020 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Giriş Tarihi: 24.9.2020 10:55 ABONE OL
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2020 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Küresel piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası faiz kararına kilitlendi. AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını öngörülürken bugün açıklanacak sonuçlara göre piyasalar pozisyon alacak. Ağustos ayında açıklanan faiz kararında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit kalmıştı. Şimdi ise Merkez Bankası'nın () Temmuz 2020 faiz kararını açıklanması bekleniyor. Peki ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2020 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekonomistlerin çoğu Eylül ayı faiz kararı için gözlerini Merkez Bankası'na çevirdi. Küresel piyasalar pozitif görünümünü korurken, yurt içinde bugün gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı takip ediliyor…

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2020 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

24 Eylül Perşembe saat 14.00'da gerçekleşecek.

2020 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası faiz kararı bugün (24 Eylül) saat 14:00'te açıklanacak. Merkez Bankası faiz kararı açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

AA FİNANS PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI

AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın () 24 Eylül Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu () toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2020 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

AA Finans'ın toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 23 ekonomist politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) değişiklik beklemezken, 4 ekonomist faizlerin artırılacağı öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 50 baz puan ila 150 baz puan arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 9 olurken, beklentiler yüzde 8,25 ila yüzde 9,75 arasında yer aldı.

20 Ağustos'taki son PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2020 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
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