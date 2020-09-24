Sınırlar açıldı alışveriş başladı

Salgın sürecinde kapanan sınır kapılarının sekteye uğrattığı turist alışverişleri, kapıların açılmasıyla yeniden harekete geçti. Özellikle sınırlara yakın illerdeki AVM'lerde turistler, kur avantajını da kullanıp erteledikleri ya da beklettikleri alışverişleri yapmaya başladı.LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, özellikle güney illerindeki mağazalarda pandemi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yaşanan kaybın, ağustos ve eylülde turist girişleriyle birlikte yüzde 50'sini telafi ettiklerini söyledi. İstanbul'da ise Balkan turist alışverişlerinin hareketlendiğini dile getiren Küçük, "En çok Ukrayna ve Almanya'dan gelen turistlerin alışverişleri var. Gurbetçiler de dahil. İranlı ve Suudi Arabistanlı turist girişi ise henüz başlamadı. Doğuda Irak'tan gelen turistlerin alışverişleri söz konusu" ifadelerini kullandı.Kiğılı'nın Genel Müdürü Hilal Suerdem de Antalya'da Rus turistlerin gelişleriyle birlikte mağazalarda hareketlenme olduğunu söyledi. Haziran ve temmuza göre İstanbul'da ise İstinyepark, Cevahir, Zorlu ve Akasya AVM'lerine giren turist sayısının arttığını ifade eden Suerdem, "Moralimiz düzeliyor. Hazirana göre turist harcamaları yüzde 25 arttı. Daha çok Rus, Arap ve gurbetçi alışverişi olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu. İstinyepark yetkilileri ise Ortadoğulu ve Rus turistlerde haziran ve temmuza göre artış olduğunu, turistlerin özellikle lüks tüketim alışverişi yaptıklarını söyledi. Vergisiz alışveriş (tax free) alanında faaliyet gösteren Global Blue'nun Genel Müdürü Selim Şeyhun ise, "Kuveyt, Rusya, Azerbaycan, Katar ve Ukrayna'dan gelen turistler harcama yapmaya başladı. Geçen yılın yüzde 20'leri yakalandı. Sınırlar açılıp turist geldikçe bu oran artacaktır" dedi.Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, özellikle ağustosun ikinci yarısı ve eylül ayıyla birlikte, daha önce çok kısıtlı ziyaretleri olan Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan ve Bulgaristan'dan gelen turist sayısında önemli bir artış olduğunu söyledi. "Böyle bir pazar neredeyse yoktu. AVM'mizde hiç ağırlamadığımız kadar Balkan turist ağırlıyoruz. En çok çanta ve ayakkabı satın alıyorlar" dedi.Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdülkadir Demir, Batman'ın Kuzey Irak'tan sağlık turizmi için gelen turistleri ağırladığını bunun da turist harcamalarını artırdığını söyledi. Kur nedeniyle turist için Türkiye'nin çok avantajlı bir ülke olduğunu dile getiren Demir, "Pandemi nedeniyle tüccarlar bile gelemiyordu. Dolayısıyla ertelenen ya da bekleyen talep alışverişe dönüyor" diye konuştu.Diyarbakır Ticaret ve Sanayi odası Başkanı Mehmet Kaya ise, karayoluyla gelen Iraklı turistlerin sağlık turizmi için ülkeye girdiğini, asıl hareketi ise Erbil uçuşları başladığında beklediklerini kaydetti.AVM yönetim ve danışmanlık firması KDM'nin yönetici ortağı Murat İzci ise özellikle Antalya'da turist alışverişlerinin yüzde 20'ler seviyesinde olduğunu, günde 25 bin turist girişinin alışverişlere pozitif yansıdığını kaydetti. İzci, "Sınır illerine giren turist sayılarında da yüzde 20 artış var. Dolayısıyla pandemide biten turist alışverişleri yüzde 20'lere geldi" ifadelerini kullandı.