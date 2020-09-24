vatandaşlar rahat bir nefes alacak! 750 milyonluk dev projede sona gelindi

Ancak bölünmüş yol olduktan sonra 4 kilometre de kısalıyor. 46 kilometrelik bir bölünmüş yol, BSK yol haline geliyor ki, bu yol üzerinde 5 tane viyadük var. 1 tane bulunduğumuz 513 metrelik Karakurt Viyadüğü olmak üzere bir de 575 metrelik Taşlı Güney 2 Viyadüğü var. Bu toplam 5 viyadükle birlikte standardı çok yüksek bir yol haline geliyor. İnşallah Kasım ayının 2'inci yarısında trafiği buradan vereceğiz. 750 milyon, eski parayla 750 trilyonluk , 46 kilometrelik bir güzergahtan bahsediyoruz.



