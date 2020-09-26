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swap limitlerini yükseltti

Giriş Tarihi: 26.9.2020 ABONE OL
BDDK swap limitlerini yükseltti
Pandemi krizinin atlatılabilmesi için alınan önlemlerin sonuç vermesiyle birlikte para politikasında atılan normalleşme adımları hızlanarak devam ediyor. Fonlama maliyetini artırıp, önceki gün politika faizini yükselten Merkez Bankası'nın ardından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan da (BDDK) önemli bir hamle geldi. Bankaların yurt dışı yerleşiklerle vadede TL alım yönünde gerçekleşirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin yasal öz kaynaklara oranı yüzde 1'den 10'a çıkarıldı. Merkez Bankası ve BDDK'nın son dönemde attığı adımların yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisini artıracağı vurgulandı.
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BDDK swap limitlerini yükseltti
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