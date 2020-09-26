Eğitimle dijital ebeveynler yetiştirecek

Ülkemizde 62 milyon internet kullanıcısı, 54 milyon sosyal medya kullanıcısı ve 77 milyon mobil kullanıcısı bulunuyor ve bu rakamlar pandemi dönemiyle birlikte yüzde 40'lık bir artış gösterse de dijital okuryazarlık oranı ise yok denecek kadar az. Oysa dijital okuryazarlığın artması, artık eğitimin dijitale geçtiği bir zamanda dijital ebeveynlerin yetiştirilmesi için de şart. Çünkü 2010 yılında yapılan bir araştırmayla çocukların dijital dünyada karşılaştıkları sorunları ebeveynlerine danışmak yerine arkadaşlarına danıştıkları ortaya çıktı ve dijital ebeveynlik kavramı önem kazanmaya başladı. Ülkemizde 6–15 yaş grubundaki çocuklarla internet ve bilgisayar kullanımı üzerine yapılan araştırmada, çocukların internet kullanmaya başlama yaşının ortalama 9 olduğunu belirten Mezo Dijital Yönetim Kurulu Başkanı ve Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, "Bu yaş grubundaki çocukların yüzde 47,4'ü 3-10 saat arasında interneti kullanıyorlar. Eğitimin dijitale taşınmasıyla birlikte çocuklar eskiye göre daha fazla dijitalde vakit geçiriyorlar. Çocukların sosyal medyada çok fazla vakit geçirmeleri, kendi yaşlarına uygun olmayan reklamlarla karşılaşmaları ve en önemlisi yaşadıkları siber zorbalıklarda kendilerini anlamayacaklarını düşündükleri için aileleri yerine arkadaşlarından yardım istemeleri ailelerin bu konuda gerçekten yardıma ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Kimi aile bu duruma tepki gösterip çocuğuna kısıtlamalar getirirken kimi aile de çocuğuma daha iyi nasıl yol gösterebileceğini öğrenmek için harekete geçti. Doğru olan artık dijitalin vazgeçilmez olduğu, eğitimin bile buraya taşındığı bir çağda çocukların buradan maksimum fayda almasını sağlayabilmek." derken, dijital bir ebeveyn olabilmek adına ebeveynlerin dijital okuryazarlık eğitimleri almaları gerektiğine vurgu yapıyor.Yenilikleri takip ederek onları uygulayabilir olmak, gizlilik esas ve kurallarını anlayabilir olmak, dijitalin sorunlarıyla baş edebilir olmak ebeveynleri de sürekli bir yeniliğe sokacaktır. Bu anlamda "dijital okuryazarlık, farkında olma, kontrol noktaları gibi" dijital ebeveynliğe ait kavramları anlatan bir eğitim programı başlattıklarını ifade eden Garakhanova, "Türkiye'de ilk kez online üzerinden görüntülü dijital ebeveynlik programı başlattık. Dijital ebeveynlik programımız 12 saatten oluşuyor. Dersin sonunda artık ebeveynler, yeniliklere nasıl ulaşabileceği, çocuğunu kuşak çatışması olmadan nasıl kontrol edebileceği, ona tüm biyolojik ve sosyal öğretilerinin yanı sıra nasıl bir dijital okuryazar olabileceği, nelerin onlara yarar sağlayacağını öğretiyoruz." açıklamalarında bulunuyor. www.mezoakademi.com üzerinden eğitimleri başlattıklarını söyleyen Dr. Nabat Garakhanova, teknoloji kullanımında sorun yaşayan ailelerden ciddi bir talep aldıklarını ve eğitimlerin sonunda ailelerin çocuklarıyla daha iyi iletişim kurabildiklerini, çocuklarını dijitalde doğru yönlendirip çocuklarının interneti verimli bir hale getirdiklerini belirtiyor.