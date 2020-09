İş dünyası Katar’la iş birliğini güçlendirecek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye ve Katar arasındaki ekonomik bağın üretime, sanayiye ve teknolojiye doğru kuvvetli bir şekilde evrilmesini arzu ediyoruz." dedi.

Avdagiç, Katar Finans Merkezi (QFC) tarafından düzenlenen ve QFC İş Geliştirme Direktörü Şeyha Alanoud bint Hamad Al-Thani'nin moderatörlüğünü yaptığı "Gelişen Fırsatlar: Katar ve Türkiye" başlıklı internet seminerine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Webinarın Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçiliği ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliği ile gerçekleştirildiğini belirten Avdagiç, Türk iş dünyasının Katar'la iş birliğinin giderek güçlendiğini belirtti.

Katar'ın Türkiye'de son yıllarda özellikle finans, perakende, enerji, tarım ve inşaat gibi stratejik sektörlerde yatırımlarını artırdığını belirten Avdagiç, "2005-2019 yılları arasındaki 6,4 milyar dolar tutarındaki yatırımla Katar'ın doğrudan yatırımı ülkemizdeki toplam yabancı yatırımların yüzde 1,2'sini oluşturdu." ifadesini kullandı.

Avdagiç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Thani'nin temelini attığı dostluk ve iş birliği iki ülkenin iş dünyasına güven vermektedir. İş dünyası olarak bize düşen, iki ülke liderinin Katar ile Türkiye arasında kurduğu sağlam işbirliği ortamında tereddüt etmeden yürümek." diye konuştu.

Türkiye ve Katar arasındaki güçlü iş birliğinin, Türkiye'deki yeni yatırım imkanlarına doğru yönelterek artırılmasını istediklerini ifade eden Avdagiç, "Türkiye ve Katar arasındaki ekonomik bağın üretime, sanayiye ve teknolojiye doğru kuvvetli bir şekilde evrilmesini arzu ediyoruz. Biliyoruz ki, Türkiye'nin bu alanda sağladığı birikim, fırsat ve insan gücü Katarlı dostlarımızın sermaye ve vizyonuyla birleşince; her iki ülke için ve bulunduğumuz medeniyet havzası için kalıcı ve verimli sonuçlar ortaya çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, "Türkiye'deki uluslararası sermayeli şirketlerin sayısı 2002 yılında 5 bin 600 iken, 2019 yılı sonu itibarıyla 72 bin 293'e ulaştı. Ülkemizde yabancı yatırımcılar, her türlü imkandan eşit şekilde yararlanıyor. Türkiye ile Katar arasında yürürlükte bulunan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması sebebiyle Katarlı yatırımcıların ayrıca ülkelerinde vergi ödemeyecekler. Ayrıca Türkiye belli bir miktarda yatırım yapan, istihdam oluşturan yatırımcılara Türk vatandaşlığı hakkı da tanıyor." bilgisini verdi.

İstanbul'un zaman ve mekan bağlamındaki olağanüstü konumunun kente dünya çapında bir imaj sağladığına dikkati çeken Avdagiç, şunları kaydetti:

"Öyle ki, National Geographic dergisi, İstanbul'u ünlü 'The 10 Best of Everything" çalışması içinde sıralanan 10 kent arasında zikrediyor. Çünkü İstanbul, 'her şeyin en iyisi'dir. Ve İstanbul'da 'her şeyin en iyisi' bulunur. Bir ticaret, emlak ve finans merkezi olmanın ötesinde, Malezya'dan İngiltere'ye tercih edilen bir iyi yaşam ve sağlık merkezidir. İstanbul, dünyanın yeniden yükselen kültür başkentidir."

"TÜRK FİRMALARI, YABANCI ORTAK MECBURİYETİ OLMADAN İŞ YAPABİLİR"

Katar Finans Merkezi (QFC) İdaresi Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Muhammed Al-Jaida, "Gelişen Fırsatlar: Katar ve Türkiye" başlıklı internet seminerinde yaptığı konuşmada, Katarlı şirketlerin Türkiye'de özellikle finans, medya, gıda ve perakende sektörüne en çok yatırım yapan ülkelerden biri olduğunu vurgulamıştı.

Al-Jaida, şunları söylemişti:

"Katar'a iyi bakın, reformlarını tanıyın. Son 10 yılda çok gelişti, birçok reform gerçekleştirildi. Burada iş yapmak isteyen Türk firmaları, yabancı ortak mecburiyeti olmadan iş yapabilir. Firmalara İslami finans sağlayabiliriz. İslami finans sektöründe atılacak birçok adım var. Türkiye dünyada en büyük Müslüman nüfuslu ülkelerden biri. İnanıyoruz ki İstanbul Finans Merkezi ve Katar Finans Merkezi birlikte hareket ederek farklı inovatif çözümler oluşturabiliriz."

