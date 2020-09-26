Okullarda hijyen, mesafe ve maske dönemi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde, okullarda maske kullanılması, hijyen ile fiziksel mesafeye dikkat edilmesi, çocukları okula 65 yaş üstü olan ve kronik hastalığı bulunanların alıp bırakmaması, çocukların sınıflarda belirlenen oturma düzenine göre hep aynı yerde eğitim alması ve Kovid-19 belirtisi olması halinde okula gelinmemesi gerektiği belirtildi. Dünya genelinde bir yandan yeni vaka sayıları artış gösterirken diğer yandan ise kısmı olarak okulların açılmaya başlamasıyla birlikte, olası virüs yayılımının önlenebilmesi için sıkı tedbirler hayata geçiriliyor. Çeşitli ülkelerde okulların açılmasının ardından Türkiye'de de yarından itibaren okula başlayacak birinci sınıflarla birlikte yüz yüze eğitimde yeni bir döneme giriliyor. Okullarda salgında sağlığın korunması için tedbirlere uyulması hayati önem taşıyor.Fiziksel mesafe, maske kullanımı ve hijyenin temel olduğu tedbirler zincirine, hastalıktan korunmaya ve virüsün yayılmasına engel olunması için dikkat edilmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığınca, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü tarihten bu yana güncellenerek yayımlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan "Kovid-19 kapsamında okullarda alınması gereken önlemler" kapsamında, tedbirlere ilişkin sürecin evde başlayacağı ve okulun ardından yine evde tamamlanacağı vurgulanıyor.Okullarda bu süreçte alınması gereken tedbirlere göre, okul binasının girişleri ve içerisinde uygun yerlere kurallara, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda okula gelmemesi gerektiğine ilişkin bilgilendirme afişleri asılacak. Okul bina girişleri ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak.Alınacak diğer önlemler şöyle:"Okullarda Kovid-19'dan sorumlu olarak, eğitim kurumları iş sağlığı ve güvenliği kurulları ve kurullardan sorumlu müdür yardımcısı görevlendirilecek.Kovid-19 ile ilgili gerekli hallerde il veya ilçe sağlık müdürlüğü ile iletişime geçilecek.Eğitim faaliyetine başlamadan önce okul binasının genel temizliği su ve deterjanla yapılacak.Okullarda temassız ateş ölçer, tek kullanımlık veya yıkanabilir bez maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulacak. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilecek. Okulun girişinde ve içinde uygun yerlere maske kullanımını açıklayan posterler yerleştirilecek.Okullarda mümkünse tüm kapalı alanlar ve okulda aktif olarak bulunan kişiler göz önüne alınarak 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci için planlama yapılacak, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecek.Sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin gibi toplu kullanım alanları bulunması durumunda yeterli sosyal mesafenin korunması amacıyla kişiler arası en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek.Kovid-19 kapsamında alınacak önlemler okulun varsa web sayfasında yayımlanacak, okul açılmadan önce veliler e-okul, e-posta, SMS gibi iletişim kanalları ile bilgilendirilecek.Okulların açılmasıyla velilere özel olarak hazırlanmış "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname" şeklinde ve iki nüsha halinde imzalatılacak ve bir nüshası kendilerine verilecek. Kovid-19 kapsamında alınacak önlemleri açıklayan bu bilgi notunda, ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayetlerinden herhangi biri olan öğrenciler hakkında okula bilgi verilmesi ve bu öğrencilerin okula gönderilmemesi istenecek ve doktor muayenesi önerilecek. Aile içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan ya da Kovid-19 tanısı alan, temaslısı olan kişi bulunması durumunda okula ivedilikle bilgi verilmesi ve öğrencilerin okula gönderilmemesi belirtilecek.Öğrencilerin okula bırakılması ve okuldan alınması sırasında personel ve veliler sosyal mesafe kurallarına uyacak ve maske takacak.Mümkünse öğrenciyi her gün aynı velinin bırakması ve alması sağlanacak. Mümkünse büyükanne- büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanlar öğrencileri bırakıp almayacak.Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler veliler tarafından okul dışında teslim alınıp bırakılacak.Okulun giriş ve çıkışlarına öğrencilerin el hijyenini sağlayabilmeleri için el antiseptiği konulacak.Vakaların yoğun olduğu bölgelerdeki okullarda bulunan tüm öğrenciler, öğretmen ve diğer çalışanlar maske takacak ve maskesi olmayanlar için bina girişinde maske bulundurulacak. Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılacakSınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışa yakın alanlara el antiseptikleri yerleştirilecek. El antiseptiğinin bulunduğu alanlar öğretmenler tarafından kontrol edilecek. Yutma riski nedeniyle küçük öğrenciler el antiseptiği kullanırken mutlaka denetlenecek.Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanacak. Eller gözle görülür derecede kirli değilse, sabun ve su hazır bulunmuyorsa, alkol bazlı el antiseptiği kullanılabilecek.