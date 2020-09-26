Turkcell’in hisse devri için son aşamaya gelindi

Türkıye Varlık Fonu (TVF), Turkcell hisselerinin yüzde 26.2'sini satın alarak ana hissedar olmasıyla sonuçlanacak hisse devri işlemleri için, mevzuat uyarınca Türkiye ve ilgili diğer ülkelerin düzenleyici kurumlarından gerekli tüm izinler alındığını duyurdu. Turkcell yayınladığı açıklamayla, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirileceğini duyurmuştu. TVF Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, "Süreç planladığı şekilde ilerliyor. Bu satın alma ile geçmişte hissedarlar arasında yaşanmış tüm uyuşmazlıklar son bulacak" dedi.