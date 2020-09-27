Bu ayın Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Ücretsiz izin maaş desteği (Nakdi ücret desteği) ne zaman hesaplara yatar?

Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşlara verilen Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin desteği) ödemelerinin yapılacağı tarih her ay ödemelerden önce bildiriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelen açıklamalara göre ödemeler belirlenen tarihlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatırılıyor. Peki, Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı? İşte tüm detaylar…
Nakdi destek ödeneğinin bu ay yapılacak olan ödeme tarihleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklama ile duyuruldu. Bu kapsamda ödemeler kişilerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihlerde yapılacak…
Bakan Selçuk geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak." ifadelerini kullandı.
Eylül ayı nakdi destek ödeneği ödeme tarihi henüz belli olmadı. Ancak ödemelerin ekim ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT'ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor