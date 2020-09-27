Bu ayın Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Ücretsiz izin maaş desteği (Nakdi ücret desteği) ne zaman hesaplara yatar?

Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşlara verilen Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin desteği) ödemelerinin yapılacağı tarih her ay ödemelerden önce bildiriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelen açıklamalara göre ödemeler belirlenen tarihlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatırılıyor. Peki, Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı? İşte tüm detaylar…

(NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ) ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Nakdi destek ödeneğinin bu ay yapılacak olan ödeme tarihleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklama ile duyuruldu. Bu kapsamda ödemeler kişilerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihlerde yapılacak…