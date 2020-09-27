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haberi: İnternetten yapanlar dikkat! Önemli uyarı geldi...

haberi: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, online yapan vatandaşlara ürünlerin ambalajını, son kullanma tarihini mutlaka kontrol etmeleri, güvenilir sitelerden alışveriş yapmaları uyarısında bulundu. Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla online gıda alışverişlerinde büyük artış yaşandığını kaydetti.

AA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 11:56 Son Güncelleme: 27.9.2020 12:06 ABONE OL
Son dakika haberi: İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Önemli uyarı geldi...

Bu yılın ilk yarısında online market pazarının 1,8 milyar liraya ulaştığına dikkati çeken Palandöken, vaka sayılarındaki artış nedeniyle karantinaya alınan vatandaşların sayısının da arttığını ve bu süreçte online gıda alışverişleriyle ilgili birçok aksaklık yaşandığını bildirdi.

Son dakika haberi: İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Önemli uyarı geldi...

Seçilen ürünlerin yerine benzer ya da farklı ürünler, seçilen markanın dışında daha pahalı ya da daha ucuz markalar, bozulmuş ya da tarihi geçmiş ürünler gönderilebildiğinin altını çizen Palandöken, "Hatta sipariş listesindeki bazı ürünler ücreti ödendiği halde stokta tükendiği gerekçesiyle gönderilmiyor."

Son dakika haberi: İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Önemli uyarı geldi...

"Stokta tükenen ürünlerin yerine, sipariş listesindeki diğer ürünlerin miktarlarında değişiklik yapılarak faturaya yansıtılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika haberi: İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Önemli uyarı geldi...

Online yapan vatandaşların ürünlerin ambalajını ve son kullanma tarihini mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini belirten Palandöken, "Vatandaşın istediği ürün yerine muadil ürün göndermek bu dönemde moda oldu. Bu da işini kuralına uygun yapan firmaları olumsuz etkiliyor. Gerekli durumlarda tüketici haklarına başvurmaktan çekinilmemeli. Güvenilir ve bilinir sitelerden alışveriş yapılmalı." ifadesini kullandı.

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Son dakika haberi: İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Önemli uyarı geldi...
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