Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

, son dönemde vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alırken, konuyla ilgili haberleri de gelmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi vatandaşlara sunulmuş, bu durum araç ve konut fiyatlarında patlamaya neden olmuştu. Güncel kredi faiz oranları hala merak konusu oluyor. Peki, Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel konut kredisi faiz oranları

Giriş Tarihi: 28.9.2020 11:03 ABONE OL
Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

ile ilgili haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Son dönemde, taşıt-ihtiyaç-konut kredilerine vatandaşlar tarafından rağbet ediliyor. Bankalardan uygun fiyatlı kredi çekmek isteyen vatandaşlar, 'Kredi faiz oranları ne kadar?' sorusunu araştırıyor. Haberimizin içerisinden bu sorunun yanıtını bulabilir, son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…

KREDİ FAİZ ORANLARI 2020 EYLÜL

İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, İNG Bank, QNB, DenizBank, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası güncel kredi faiz oranları...

Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK

İhtiyaç: 1.31

Konut: 0.99

Taşıt: 1.30

ZİRAAT BANKASI

İhtiyaç: 1.32

Konut: 1.29

Taşıt: 1.30

Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

İŞ BANKASI

İhtiyaç: 1.30

Konut: 1.25

Taşıt: 1.30

Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

İNG BANK

İhtiyaç: 1.19

Konut: 1.24

Taşıt: 1.17

Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

DENİZBANK

İhtiyaç: 1.76

Konut: 1.34

Taşıt: 1.41

Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

QNB

İhtiyaç: 1.14

Konut: 1.31

Taşıt: 1.45

ARKADAŞINA GÖNDER
Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA