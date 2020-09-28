Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Son dönemde, taşıt-ihtiyaç-konut kredilerine vatandaşlar tarafından rağbet ediliyor. Bankalardan uygun fiyatlı kredi çekmek isteyen vatandaşlar, 'Kredi faiz oranları ne kadar?' sorusunu araştırıyor. Haberimizin içerisinden bu sorunun yanıtını bulabilir, son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…

KREDİ FAİZ ORANLARI 2020 EYLÜL

İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, İNG Bank, QNB, DenizBank, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası güncel kredi faiz oranları...