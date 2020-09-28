Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına 358 TL zam! SSK ve BAĞ-KUR emekli 2021 Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli Ocak ayında yapılacak zam miktarı için geri sayıma başladı. Bilindiği üzere emekliler, her yıl Ocak ve Temmuz ayında iki zam alıyor. Zamların belirlenmesinde en önemli etken ise enflasyon rakamları oluyor. Bu noktada, geçtiğimiz gün Merkez Bankası tarafından beklenti anketinin açıklanması ile birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili bazı detaylar belli oldu. Peki, emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

EMEKLİ OCAK MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı beklenti anketine göre, emekli maaşlarına Ocak ayında 5.4'lük bir zam oranı yapılacak. Bu durumda 358 liraya varan artışa neden olacak.

İşte detaylar;