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Haberi: maaşlarına 358 TL zam! SSK ve BAĞ-KUR emekli 2021 Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Ocak ayında maaşlarına alacağı zam miktarı şimdiden merak konusu olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde, Merkez Bankası’nın beklenti anketini açıklaması ile birlikte, maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili bazı detaylarda belli olmaya başladı. Bilindiği üzere, maaşlarda yaşanacak artışta en önemli etken, 2020 yılının ikinci yarısındaki enflasyon rakamları olacak. Peki, SSK ve BAĞ-KUR emekli Ocak maaş zamları ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşları ne kadar? İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 28.9.2020 10:42 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına 358 TL zam! SSK ve BAĞ-KUR emekli 2021 Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de milyonlarca Ocak ayında yapılacak zam miktarı için geri sayıma başladı. Bilindiği üzere emekliler, her yıl Ocak ve Temmuz ayında iki zam alıyor. Zamların belirlenmesinde en önemli etken ise enflasyon rakamları oluyor. Bu noktada, geçtiğimiz gün Merkez Bankası tarafından beklenti anketinin açıklanması ile birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili bazı detaylar belli oldu. Peki, emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı ne kadar? İşte haberinin ayrıntıları…

EMEKLİ OCAK MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı beklenti anketine göre, emekli maaşlarına Ocak ayında 5.4'lük bir zam oranı yapılacak. Bu durumda 358 liraya varan artışa neden olacak.

İşte detaylar;

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına 358 TL zam! SSK ve BAĞ-KUR emekli 2021 Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, halen en yüksek SSK ve Bağ-Kur aylığı net 6 bin 375 lira 37 kuruş. Tavandan ödeme alan emeklinin yüzde 5.4 artışa göre net maaşı 6 bin 719 lira 64 kuruşa, ek ödemesi 268,79 liraya çıkacak. Böylece emeklinin eline 6 bin 988 lira 43 kuruş geçecek.

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına 358 TL zam! SSK ve BAĞ-KUR emekli 2021 Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük aylığı; esnafta bin 988, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 353, memurda 2 bin 938 liraya yükselecek.

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına 358 TL zam! SSK ve BAĞ-KUR emekli 2021 Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 882 liraya çıkacak.

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına 358 TL zam! SSK ve BAĞ-KUR emekli 2021 Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?

65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 742,81 liraya çıkacak.

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?

Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 592,96 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 889,44 liraya yükselecek.

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına 358 TL zam! SSK ve BAĞ-KUR emekli 2021 Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

AİLE YARDIMI NE KADAR?

Yüzde 4.4 artış ile eş yardımı 366,54, çocuk yardımı 0-6 yaş için 80,62, üstü için 40,31 liraya çıkacak. 2 çocuklu, eşi çalışmayan memur 527 lira alabilecek.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık, bin 612 liraya ulaşacak.

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Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına 358 TL zam! SSK ve BAĞ-KUR emekli 2021 Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
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