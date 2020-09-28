SON DAKİKA | Tarihi doğal gaz keşfi Türkiye'ye büyük kazanç sağlayacak: Fiyatlar ucuzlayacak

Hakan Demirelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketiminin 45-50 milyar metreküp seviyesinde olduğunu ifade etti. Bu miktarın yüzde 99'unun ithal edildiğini anımsatan Demirelli, ithalatın büyük bir kısmının Rusya'dan gerçekleştirildiğini aktardı.

Rusya'nın doğal gaz ithalatındaki payının azaltılması için önemli adımlar atıldığına işaret eden Demirelli, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların payının da artması gaza talebi azalttı. Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kullanımımızın artmasıyla Rus gazının toplam tüketimimiz içindeki oranı düştü. Bu yıl açılışı yapılan TürkAkım boru hattıyla Rus gazı ilk kez Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor. Bu proje, Türkiye'nin rolü açısından önemliydi." diye konuştu.