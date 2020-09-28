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projesinde sona gelindi! Milyonlara büyük kolaylık sağlayacak

Türkiye dev projelerini yenisini ekliyor. AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, kentte yapımı sürdürülen yeni havaalanı inşaatının yüzde 82'lik kısmının tamamlandığı belirterek, "Çoğu bitti, azı kaldı" dedi. Söngüt köyü arazisi içine yaptırılan yeni havaalanı inşaatının 2021 yılında bitirilmesi hedefleniyor.

DHA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 10:58 Son Güncelleme: 28.9.2020 11:00 ABONE OL
Tokat yeni havalimanı projesinde sona gelindi! Milyonlara büyük kolaylık sağlayacak

Tokat'ta mevcut havaalanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle yapımına başlanan yeni havaalanının inşaatı devam ediyor. Yaklaşık 500 milyon TL'ye ihale edilen yeni alanda başlayan pist, apron ve taksi yolu yapım çalışmaları, çift vardiyalı sürdürülüyor.

Tokat yeni havalimanı projesinde sona gelindi! Milyonlara büyük kolaylık sağlayacak

Söngüt köyü arazisi içine yaptırılan yeni havaalanı inşaatının 2021 yılında bitirilmesi hedefleniyor.

Tokat yeni havalimanı projesinde sona gelindi! Milyonlara büyük kolaylık sağlayacak

AK Parti Tokat Milletvekili Arslan, inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Tokat yeni havalimanı projesinde sona gelindi! Milyonlara büyük kolaylık sağlayacak

Burada havaalanının son durumuyla ilgili açıklama yapan Arslan, ''İnşaatımızın altyapı kısmının yüzde 96'sını tamamlandı. Üstyapıda ise yüzde 75'lere yaklaştı. Altyapının yüzde 100'lük kısmı kısa bir sürede tamamlanacak. Üstyapıda yeniden bir ihale yapılacak. Pandemi nedeniyle inşaat kesintiye uğradı. " dedi.

Tokat yeni havalimanı projesinde sona gelindi! Milyonlara büyük kolaylık sağlayacak

Arslan, "2021 yılının başlarında da havaalanımızı halkımızın hizmetine açmış olacağız. Toplam yatırım tutarı kamulaştırma, altyapı ve üstyapı bağlantı yolları, derken 500 milyon liranın üzerinde bir yatırım. Türkiye için dev yatırımlardan bir tanesi. Altyapı ve üstyapının ortalamasını aldığımız zaman yüzde 82'ye tekabül ediyor. Çoğu bitti, azı kaldı. Bu yüzde 18'lik kısmı da tamamlayacağız" diye konuştu.

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Tokat yeni havalimanı projesinde sona gelindi! Milyonlara büyük kolaylık sağlayacak
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