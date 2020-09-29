Eylül ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? Bu ay İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak, tarihler belli oldu mu?

Herhangi bir kurumda çalışmayan ve gelir sahibi olmayan vatandaşların faydalandığı işsizlik maaşı ödemeleri için araştırmalar ay sonuna gelinmesiyle beraber hız kazandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenmekte olan bu ücretten faydalanan vatandaşların gündeminde yer alan bu konuya dair açıklama Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından her ay yapılıyor ve ücretlerin ödeneceği tarih duyuruluyor. Peki, Bu ay İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Eylül ayı işsizlik ödeneği yattı mı? İşte ayrıntılar…
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı her ay belirlenen tarihlerde yatan ücrete dair detayları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Buna göre ay sonuna gelinmesiyle beraber ödeneğin yatacağı tarih vatandaşların gündem maddeleri arasında yer alırken gözler gelecek olan tarih açıklamasına çevrildi.
İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
İşsizlik maaşı her ayın başında belirlenen tarihlerde yatarken henüz ücretlerin ödeneceği tarihler belli olmadı.
KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar ve işten çıkışlarından önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı için başvuruda bulunabilir. İşten çıkış tarihinden itibaren 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine ya da elektronik ortamda başvuru yapılması gerekiyor.
6 ayla 10 ay arası ödeniyor
İşsizlik maaşının süresini ödenen primler belirliyor. Buna göre; son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay ve 1080 gün prim ödeyene 10 ay süreyle işsizlik maaşı ödeniyor.
Asgari ücret 2 bin 324 lira
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıkladı.
2020 AGİ ücretleri
2020 yılında en düşük asgari geçim indirimi alacak olan kişi 220,73 lira alırken en yüksek alması gereken yani eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan biri 375,23 lira alacak.