Hes yeni yatırımıyla küresel lige çıkacak

Türkiye'nin Avrupa'nın üretim ve tedarik üssü olma konusundaki iddiası her geçen gün ete kemiğe bürünürken, birçok şirket bu hedef doğrultusunda yeni yatırımlarla gücüne güç katıyor. Kayseri'de iki ayrı tesiste 1.100 çalışanıyla üretim yapan Türkiye'nin en büyük kablo üreticisi Hes Kablo da bu şirketlerden biri. Yeni yatırımlarla dünyada devler ligine girmeye kararlı olan şirketin iki yıl önce başladığı 20 milyon dolarlık yatırımı büyük bir hızla devam ediyor. TMSF bünyesindeki Erciyes Anadolu Holding şirketlerinden Hes, bu yatırımıyla 400 kw'lik kabloyu üreten ilk yerli ve milli firma olacak. Hes Kablo Genel Müdürü Şahin Nursaçan'la Kayseri Hacılar'da bulunan dev fabrikalarında büyüme ve küresel lige çıkma planlarını konuştuk...
Kayseri'den dünyaya açılan bir şirket olarak bir yatırım hamlesi içindesiniz. Yatırımla ilgili bilgi verir misiniz?
İki yıl önce başladığımız toplam 20 milyon dolarlık yatırımın 8-8.5 milyon dolarlık kısmını realize ettik. Kalanı ise 2 yılda tamamlanacak. Enerji sektörüne yönelik 400 kw ekstra yüksek gerilim kabloları üreteceğiz. Yerli ve milli olarak bunu üreten ilk firma olarak farklı bir lige çıkacağız. Son 14 yıldır iç pazarda lideriz. Hedefimiz kalıcı olarak İSO-500'de ilk 100'de yer alabilmek.
Yatırımın ihracat hedefinize katkısı ne olacak?
140 ülkeye ürün satıyoruz. Öncelikli pazarımız Avrupa. Hindistan, Çin ve Güney Kore hariç, dünyanın her tarafına ihracat yapıyoruz. 5 yıllık planımız ihracatı yüzde 50 bandına oturtmak. Geçen yılki 1.8 milyarlık ciromuzun 100 milyon doları ihracattan geldi.
ALMANYA'YI DÖNÜŞTÜRECEK
İhracatta son dönemde öne çıkan bir pazarınız var mı?
Şu an Almanya çok ciddi bir dönüşüm projesi yürütüyor. Ülke kömür santrallerinden yenilenebilir enerjiye geçiyor. Bu dönüşümden ciddi pay almaya başladık. Dönüşüm sürecinde milyar dolarlık dev özel sektör şirketleriyle muhatap oluyoruz. Diğer Avrupa ülkelerine de yüklü satışlar yapıyoruz. Amerika'da da güzel ilerliyorduk ama pandemiden dolayı sipariş iptalleri geldi.
HEDEF İLK 100'E GİRMEK
Pandemi sürecinde dünyanın tedarik üssü olma hedefimiz güç kazandı. Bu süreçte siparişiniz arttı mı?
Almanya'daki projemiz tam da bu durumu ifade ediyor. Çünkü şu anda Almanya'da çalışabilen tesislerin kapasiteleri tamamen dolu. Bazı şirketler ise pandemiden dolayı çalışamıyor ya da eksik kapasite ile çalışıyor. Dolayısıyla büyük bir proje için yurtdışından ekstra ürün tedarikine ihtiyaçları var. Bu dev projeye Türkiye ciddi bir alternatif oldu diyebiliriz. Biz de bu durumdan faydalanmaya devam edeceğiz.
Küresel arenada güç kazanmak her şirket için önemlidir şüphesiz.
Türkiye'de sektör lideri olmak tek başına yeterli değil. Dünya sıralamasında ilk 100'de yer alamazsanız büyüklüğünüz çok anlam ifade etmez. O yüzden hem iç piyasada ülke liderliğini elde tutmak hem de uluslararası arenada varlığımızı güçlendirmek istiyoruz. Bu sayede istikrarlı bir şekilde yolumuza devam edelim istiyoruz.
Ülkemizin enerjideki dönüşümü de sizin için bir fırsat oluşturuyor mu?
Türkiye'de pandemiye rağmen yenilenebilir enerji yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Biz de bu pazardan ciddi pay alıyoruz. Firmamız telekomünikasyon sektöründe faaliyetlerine başlıyor, sonrasında da adım adım şeklide ürün ailesini geliştiriyor. Bu kadar büyük ürün ailesini bünyesinde bulunduran Türkiye'de tek yapıyız. Binlerce çeşit ürün üretiyoruz.
SATIŞA DEĞİL İŞİMİZE BAKIYORUZ
TMSF bünyesindeki bazı şirketlerin satışı söz konusu. Bu durum sizin için ne ifade ediyor?
Bizim için şirketin
satılıp satılmamasının
pek bir
önemi yok. Bu koltukta
oturmanın
omuzlarımıza yüklediği
bir sorumluluk
var. 'Acaba
ne olacak, satılacak
mı satılmayacak
mı" gibi gel-gitlerle
bu koltuğa oturursanız
20 milyon
dolarlık bir yatırımı
yapamazsınız. Bu
yüzden bir iş yapılmaya
değerse onu
en iyi şekilde yapmaya
çalışıyoruz.
Neticede bu şirkette
görev yapan insanlar
buraya sonradan
eklenmiş insanlar
değil. Herkes dişiyle-
tırnağıyla ciddi
anlamda birikimini
arttırarak, hem kendisini
hem de şirket
geliştirmiş insanlar.