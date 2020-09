Hes yeni yatırımıyla küresel lige çıkacak

Türkiye'nin Avrupa'nın üretim ve tedarik üssü olma konusundaki iddiası her geçen gün ete kemiğe bürünürken, birçok şirket bu hedef doğrultusunda yeni yatırımlarla gücüne güç katıyor. Kayseri'de iki ayrı tesiste 1.100 çalışanıyla üretim yapan Türkiye'nin en büyük kablo üreticisi Hes Kablo da bu şirketlerden biri. Yeni yatırımlarla dünyada devler ligine girmeye kararlı olan şirketin iki yıl önce başladığı 20 milyon dolarlık yatırımı büyük bir hızla devam ediyor. TMSF bünyesindeki Erciyes Anadolu Holding şirketlerinden Hes, bu yatırımıyla 400 kw'lik kabloyu üreten ilk yerli ve milli firma olacak. Hes Kablo Genel Müdürü Şahin Nursaçan'la Kayseri Hacılar'da bulunan dev fabrikalarında büyüme ve küresel lige çıkma planlarını konuştuk...İki yıl önce başladığımız toplam 20 milyon dolarlık yatırımın 8-8.5 milyon dolarlık kısmını realize ettik. Kalanı ise 2 yılda tamamlanacak. Enerji sektörüne yönelik 400 kw ekstra yüksek gerilim kabloları üreteceğiz. Yerli ve milli olarak bunu üreten ilk firma olarak farklı bir lige çıkacağız. Son 14 yıldır iç pazarda lideriz. Hedefimiz kalıcı olarak İSO-500'de ilk 100'de yer alabilmek.140 ülkeye ürün satıyoruz. Öncelikli pazarımız Avrupa. Hindistan, Çin ve Güney Kore hariç, dünyanın her tarafına ihracat yapıyoruz. 5 yıllık planımız ihracatı yüzde 50 bandına oturtmak. Geçen yılki 1.8 milyarlık ciromuzun 100 milyon doları ihracattan geldi.Şu an Almanya çok ciddi bir dönüşüm projesi yürütüyor. Ülke kömür santrallerinden yenilenebilir enerjiye geçiyor. Bu dönüşümden ciddi pay almaya başladık. Dönüşüm sürecinde milyar dolarlık dev özel sektör şirketleriyle muhatap oluyoruz. Diğer Avrupa ülkelerine de yüklü satışlar yapıyoruz. Amerika'da da güzel ilerliyorduk ama pandemiden dolayı sipariş iptalleri geldi.Almanya'daki projemiz tam da bu durumu ifade ediyor. Çünkü şu anda Almanya'da çalışabilen tesislerin kapasiteleri tamamen dolu. Bazı şirketler ise pandemiden dolayı çalışamıyor ya da eksik kapasite ile çalışıyor. Dolayısıyla büyük bir proje için yurtdışından ekstra ürün tedarikine ihtiyaçları var. Bu dev projeye Türkiye ciddi bir alternatif oldu diyebiliriz. Biz de bu durumdan faydalanmaya devam edeceğiz.Türkiye'de sektör lideri olmak tek başına yeterli değil. Dünya sıralamasında ilk 100'de yer alamazsanız büyüklüğünüz çok anlam ifade etmez. O yüzden hem iç piyasada ülke liderliğini elde tutmak hem de uluslararası arenada varlığımızı güçlendirmek istiyoruz. Bu sayede istikrarlı bir şekilde yolumuza devam edelim istiyoruz.Türkiye'de pandemiye rağmen yenilenebilir enerji yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Biz de bu pazardan ciddi pay alıyoruz. Firmamız telekomünikasyon sektöründe faaliyetlerine başlıyor, sonrasında da adım adım şeklide ürün ailesini geliştiriyor. Bu kadar büyük ürün ailesini bünyesinde bulunduran Türkiye'de tek yapıyız. Binlerce çeşit ürün üretiyoruz.Bizim için şirketinsatılıp satılmamasınınpek birönemi yok. Bu koltuktaoturmanınomuzlarımıza yüklediğibir sorumlulukvar. 'Acabane olacak, satılacakmı satılmayacakmı" gibi gel-gitlerlebu koltuğa oturursanız20 milyondolarlık bir yatırımıyapamazsınız. Buyüzden bir iş yapılmayadeğerse onuen iyi şekilde yapmayaçalışıyoruz.Neticede bu şirkettegörev yapan insanlarburaya sonradaneklenmiş insanlardeğil. Herkes dişiyle-tırnağıyla ciddianlamda birikiminiarttırarak, hem kendisinihem de şirketgeliştirmiş insanlar.