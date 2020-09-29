SON DAKİKA Kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları, son dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere, pandemi süreci ekonomik anlamda vatandaşları etkiledi. Bu süreçte devlet bankaları tarafından pek çok uygun kredi imkânı sunuldu. Daha önceki fırsatları değerlendiremeyen vatandaşlar, güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. Peki, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR? (2020)

İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları…