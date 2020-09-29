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: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

İhtiyaç, taşıt ve konut kredileri faiz oranları ile ilgili haberleri, vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda 6 ay sonra ödemeli kredi ve Cumhuriyet tarihinin en ucuz faizli kredileri satışa sunulmuştu. Hâlihazırda hala kredi çekme işlemini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, ‘Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İhtiyaç-Taşıt-Konut kredisi faiz oranları ne kadar?’ sorusunu merak ediyor. İşte Ziraat, Vakıfbank, Halkbank başta olmak üzere bankaların güncel

Giriş Tarihi: 29.9.2020 10:35 ABONE OL
SON DAKİKA Kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

, son dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere, pandemi süreci ekonomik anlamda vatandaşları etkiledi. Bu süreçte devlet bankaları tarafından pek çok uygun kredi imkânı sunuldu. Daha önceki fırsatları değerlendiremeyen vatandaşlar, güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. Peki, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR? (2020)

İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları…

SON DAKİKA Kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK

İhtiyaç: 1.31

Konut: 0.99

Taşıt: 1.30

SON DAKİKA Kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI

İhtiyaç: 1.32

Konut: 1.29

Taşıt: 1.30

SON DAKİKA Kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

İŞ BANKASI

İhtiyaç: 1.30

Konut: 1.25

Taşıt: 1.30

SON DAKİKA Kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

İNG BANK

İhtiyaç: 1.19

Konut: 1.24

Taşıt: 1.17

SON DAKİKA Kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

DENİZBANK

İhtiyaç: 1.76

Konut: 1.34

Taşıt: 1.41

SON DAKİKA Kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

QNB

İhtiyaç: 1.14

Konut: 1.31

Taşıt: 1.45

SON DAKİKA Kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK

İhtiyaç: 1.34

Taşıt: 1.25

Konut: 1.29

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SON DAKİKA Kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?
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