Son dakika | Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Emekli promosyon ve ikramiye tutarları ne kadar?

İLK ÖDEME YENİ YILDA

Maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon imkanına kavuşuyor.

Seçilen bankaya göre promosyon tutarı 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor. Yeni emeklilerin yıllık 2 bin lira ikramiye fırsatı da var. Ancak bu yılın ikramiye dönemi geride kaldı.