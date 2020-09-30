Ege’nin değerleri geleceğe taşınıyor

Türkiye'nin en eski ticaret borsasıolan İzmir TicaretBorsası (İTB), geçmişteolduğu gibibugün de tarım vetarıma dayalı ticaretinönünü açmakadına önemli yatırımlarave projelereimza atıyor. 129 yıllıkköklü bir geçmişesahip olan kurum,tarımda yeni dönemçalışmalarını dörtana temel üzerineoturttu. Bunlardanilki eğitim, ikincisikalite, üçüncüsügeleneksel değerleresahip çıkmak, dördüncüsüde teknolojiyien üst düzeydekullanmak. Tümbunları yaparkende çevreye saygılıadımlar atarak iklimfelaketinin etkilerinien aza indirebilmek.İTB Yönetim KuruluBaşkanı IşınsuKestelli, "Tarımdakaliteyi ve özgünlüğüifade eden coğrafiişaret çalışmalarımızda sürüyor.Şu ana kadar UrlaSakız Enginarı,Ege Pamuğu, Egeİnciri ve Ege SultaniÜzümünü coğrafiişaretle tescilledik"dedi.