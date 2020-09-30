Ege’nin değerleri geleceğe taşınıyor

Türkiye'nin en eski ticaret borsası
olan İzmir Ticaret
Borsası (İTB), geçmişte
olduğu gibi
bugün de tarım ve
tarıma dayalı ticaretin
önünü açmak
adına önemli yatırımlara
ve projelere
imza atıyor. 129 yıllık
köklü bir geçmişe
sahip olan kurum,
tarımda yeni dönem
çalışmalarını dört
ana temel üzerine
oturttu. Bunlardan
ilki eğitim, ikincisi
kalite, üçüncüsü
geleneksel değerlere
sahip çıkmak, dördüncüsü
de teknolojiyi
en üst düzeyde
kullanmak. Tüm
bunları yaparken
de çevreye saygılı
adımlar atarak iklim
felaketinin etkilerini
en aza indirebilmek.
İTB Yönetim Kurulu
Başkanı Işınsu
Kestelli, "Tarımda
kaliteyi ve özgünlüğü
ifade eden coğrafi
işaret çalışmalarımız
da sürüyor.
Şu ana kadar Urla
Sakız Enginarı,
Ege Pamuğu, Ege
İnciri ve Ege Sultani
Üzümünü coğrafi
işaretle tescilledik"
dedi.