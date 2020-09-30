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Ege’nin değerleri geleceğe taşınıyor

Giriş Tarihi: 30.9.2020 ABONE OL
Ege’nin değerleri geleceğe taşınıyor
Türkiye'nin en eski ticaret borsası olan İzmir Ticaret Borsası (İTB), geçmişte olduğu gibi bugün de tarım ve tarıma dayalı ticaretin önünü açmak adına önemli yatırımlara ve projelere imza atıyor. 129 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan kurum, tarımda yeni dönem çalışmalarını dört ana temel üzerine oturttu. Bunlardan ilki eğitim, ikincisi kalite, üçüncüsü geleneksel değerlere sahip çıkmak, dördüncüsü de teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak. Tüm bunları yaparken de çevreye saygılı adımlar atarak iklim felaketinin etkilerini en aza indirebilmek. İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "Tarımda kaliteyi ve özgünlüğü ifade eden coğrafi işaret çalışmalarımız da sürüyor. Şu ana kadar Urla Sakız Enginarı, Ege Pamuğu, Ege İnciri ve Ege Sultani Üzümünü coğrafi işaretle tescilledik" dedi.
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Ege’nin değerleri geleceğe taşınıyor
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