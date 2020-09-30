İlaç ve medikal cihaz ödemelerinde sona yaklaşıldı

Sağlık sektöründe tıbbi cihaz ve ilaç ödemeleri ile ilgili yapılan spekülasyonlara tepki gösteren Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Öztürk, sektörün alacakları için müzakerelerin sürdüğünü ve yakın zamanda çözüme kavuşacağına inandıklarını ifade etti. Önde gelen çok uluslu 18 tıbbi cihaz firmasını bünyesinde bulundurduklarını belirten Öztürk, Türkiye'ye inandıklarını ve ülkeden hiçbir zaman çıkma niyetlerinin olmadığını kaydetti. Sektördeki ulusal ve uluslararası firmalar olarak devlet ve üniversite hastanelerinden alacakları konusunda devlet yetkilileri ile sürekli ve açık iletişim halinde olduklarını belirten Öztürk, şunları kaydetti: "Sektörümüzdeki ulusal ve uluslararası firmalar, devlet hastanelerinden ve üniversite hastanelerinden toplam 19 milyar liralık alacaklarında sorun yaşıyor. Bu uzun yılların sorunu. Müzakerelerin sonuna geldiğimize inanıyor ve konunun adil çözümü için hükümetimize güveniyoruz."Tüm ekonomileri olumsuz etkileyen pandemi sırasında devletin alacakların ödenmesi için aldığı bu çok önemli inisiyatifi de çok takdir ettiklerini söyleyen Öztürk, "Biz de üzerimize düşeni yapacağız. Üye firmalarımız sağlık sistemimizin önemli paydaşlarındandır" şeklinde konuştu.