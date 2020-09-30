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ve kısa çalışma ödemeleri 5 ’de

Giriş Tarihi: 30.9.2020 ABONE OL
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ekim’de
HÜKÜMET, salgınla mücadele sürecinde hem işçi hem işverenin yanında olmayı sürdürürken, eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri de 5 Ekim'de yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim'de vatandaşların hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemelerinin ise PTT üzerinden olacağını ifade etti. Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağlanan destek ve yardımlar ise 35 milyara ulaştı. ANKARA
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İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ekim’de
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