Son Dakika: Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Pandemi süreci ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, bu süreçte başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankalar uygun fiyatlı kredi paketleri açıklıyor. Daha önce, 6 ay sonra ödemeli kredi ve Cumhuriyet tarihinin en ucuz faizli kredileri satışa sunulmuştu. Hâlihazırda hala kredi çekme işlemini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 'Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İhtiyaç-Taşıt-Konut kredisi faiz oranları ne kadar?' sorusunu merak ediyor. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR? (2020)

İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları…