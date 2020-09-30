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: Bankaların güncel kredi oranları: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel kredi oranları, haberleri pandemi sürecinde en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Daha önce pek çok kredi paketi devlet tarafından vatandaşa sunulmuştu. Bu süreçte, tekrardan kredi ihtiyacı bulunan vatandaşlar ise bankaların güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İhtiyaç-Taşıt-Konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Vakıfbank, Halkbank başta olmak üzere bankaların güncel

Giriş Tarihi: 30.9.2020 08:05 ABONE OL
Son Dakika: Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Pandemi süreci ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, bu süreçte başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankalar uygun fiyatlı kredi paketleri açıklıyor. Daha önce, 6 ay sonra ödemeli kredi ve Cumhuriyet tarihinin en ucuz faizli kredileri satışa sunulmuştu. Hâlihazırda hala kredi çekme işlemini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 'Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İhtiyaç-Taşıt-Konut kredisi oranları ne kadar?' sorusunu merak ediyor. İşte bankaların güncel

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR? (2020)

İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları…

Son Dakika: Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK

İhtiyaç: 1.31

Konut: 0.99

Taşıt: 1.30

Son Dakika: Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI

İhtiyaç: 1.32

Konut: 1.29

Taşıt: 1.30

Son Dakika: Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

İŞ BANKASI

İhtiyaç: 1.30

Konut: 1.25

Taşıt: 1.30

Son Dakika: Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

İNG BANK

İhtiyaç: 1.19

Konut: 1.24

Taşıt: 1.17

Son Dakika: Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

DENİZBANK

İhtiyaç: 1.76

Konut: 1.34

Taşıt: 1.41

Son Dakika: Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

QNB

İhtiyaç: 1.14

Konut: 1.31

Taşıt: 1.45

Son Dakika: Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK

İhtiyaç: 1.34

Taşıt: 1.25

Konut: 1.29

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Son Dakika: Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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