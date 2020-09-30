Son Dakika: Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Pandemi süreci ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, bu süreçte başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankalar uygun fiyatlı kredi paketleri açıklıyor. Daha önce, 6 ay sonra ödemeli kredi ve Cumhuriyet tarihinin en ucuz faizli kredileri satışa sunulmuştu. Hâlihazırda hala kredi çekme işlemini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 'Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İhtiyaç-Taşıt-Konut kredisi faiz oranları ne kadar?' sorusunu merak ediyor. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları
İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları…
HALKBANK
İhtiyaç: 1.31
Konut: 0.99
Taşıt: 1.30
ZİRAAT BANKASI
İhtiyaç: 1.32
Konut: 1.29
Taşıt: 1.30
İŞ BANKASI
İhtiyaç: 1.30
Konut: 1.25
Taşıt: 1.30
İNG BANK
İhtiyaç: 1.19
Konut: 1.24
Taşıt: 1.17