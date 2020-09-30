Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı netleşiyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı, son dönemde milyonlarca emekli tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak ayına yavaş yavaş yaklaşmamız ile birlikte, enflasyon rakamları doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı da belli olacak. Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde beklenti anketini açıkladı. Açıklanan beklenti anketine göre ise emekli maaşlarına ilişkin bazı detaylar belli oldu. Peki, En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

EMEKLİ OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR!

Merkez Bankası'nın açıkladığı beklenti anketi tahminine göre, emekli maaşlarına Ocak ayında yüzde 5.4'lük bir zam yapılacak. Bu durumda maaşlarda 358 liraya kadar varan bir artış olacak.

İşte Merkez'in tahmini doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı;