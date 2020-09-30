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Haberi: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı netleşiyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili haberleri, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere ’de emekliler, her yıl Ocak ve Temmuz ayında zam alıyor. Bu zamlardaki en önemli etken ise enflasyon rakamları oluyor. Geçtiğimiz günlerde, Merkez Bankası beklenti anketini açıklaması ile birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylar netleşmeye başlamıştı. Peki, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ne kadar? İşte son dakika emekli haberleri…

Giriş Tarihi: 30.9.2020 11:15 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı netleşiyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı, son dönemde milyonlarca emekli tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak ayına yavaş yavaş yaklaşmamız ile birlikte, enflasyon rakamları doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı da belli olacak. Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde beklenti anketini açıkladı. Açıklanan beklenti anketine göre ise emekli maaşlarına ilişkin bazı detaylar belli oldu. Peki, En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak? İşte haberinin ayrıntıları…

EMEKLİ OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR!

Merkez Bankası'nın açıkladığı beklenti anketi tahminine göre, emekli maaşlarına Ocak ayında yüzde 5.4'lük bir zam yapılacak. Bu durumda maaşlarda 358 liraya kadar varan bir artış olacak.

İşte Merkez'in tahmini doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı;

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı netleşiyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez'in yüzde 5.4'lük tahminine göre emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı;

5800 TL emekli maaşı alan zamla birlikte 2021 yılında 6 bin 113 TL maaş alacak.

5600 TL emekli maaşı alan zamla birlikte 2021 yılında 5 bin 902 TL maaş alacak.

5400 TL emekli maaş alan zamla birlikte 2021 yılında 5 bin 691 TL maaş alacak.

5200 TL emekli maaşı alan zamla birlikte 2021 yılında 5 bin 480 TL maaş alacak.

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı netleşiyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

5000 TL emekli maaşı alan zamla birlikte, 2021 yılında 5 bin 270 TL maaş alacak.

4800 TL emekli maaşı alan zamla birlikte, 2021 yılında 5 bin 59 TL maaş alacak.

4600 TL emekli maaşı alan zamla birlikte, 2021 yılında 4 bin 848 TL maaş alacak.

4400 TL emekli maaşı alan zamla birlikte, 2021 yılında 4 bin 637 TL maaş alacak.

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı netleşiyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

4200 TL emekli maaşı alan zamla birlikte, 2021 yılında 4 bin 637 TL maaş alacak.

4000 TL emekli maaşı alan zamla birlikte, 2021 yılında 4 bin 216 TL maaş alacak.

3800 TL emekli maaşı alan zamla birlikte, 2021 yılında 4 bin 005 TL maaş alacak.

3600 TL emekli maaşı alan zamla birlikte, 2021 yılında 3 bin 794 TL maaş alacak.

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı netleşiyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

3400 TL emekli maaşı alan zamla birlikte, 2021 yılında 3 bin 583 TL maaş alacak.

3200 TL emekli maaşı alan zamla birlikte, 2021 yılında 3 bin 372 TL maaş alacak.

3000 TL emekli maaşı alan zamla birlikte, 2021 yılında 3 bin 162 TL maaş alacak.

2800 TL emekli maaşı alan zamla birlikte, 2021 yılında 2 bin 951 TL maaş alacak.

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı netleşiyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

2600 TL emekli maaşı alan zamla birlikte, 2021 yılında 2 bin 740 TL maaş alacak.

2400 TL emekli maaşı alan zamla birlikte, 2021 yılında 2 bin 529 TL maaş alacak.

2200 TL emekli maaşı alan zamla birlikte, 2021 yılında 2 bin 318 TL maaş olacak.

2000 TL emekli maaşı alan zamla birlikte, 2021 yılında 2 bin 108 TL maaş alacak.

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı netleşiyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

1800 TL emekli maaşı alan zamla birlikte, 2021 yılında bin 897 TL maaş alacak.

1600 TL emekli maaşı alan zamla birlikte, 2021 yılında bin 686 TL maaş alacak.

1500 TL emekli maaşı alan zamla birlikte 2021 yılında bin 581 TL maaş alacak.

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Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı netleşiyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?
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