Türk savunma sanayisinin en kritik ürünlerinden biri: Atmaca'ya görünmezlik zırhı!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi Atmaca'nın yeni deneme sonuçlarını paylaştı. Demir sosyal medya hesabından paylaştığı videonun altına "Ülkemizin ilk deniz füzesi Atmaca'nın en zor testlerinden birini geride bıraktık. #Atmaca, GPS'den bağımsız, kendi iç ataletsel navigasyon ünitesiyle atıldı ve başarılı oldu. Son olarak harp başlığıyla yapacağımız teste hazırlanıyoruz, yakında seri üretim başlıyor" açıklamasını yaptı.
Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi Atmaca'nın seri üretim müjdesi! | Video
TARİHİ BİR EŞİK DAHA GEÇİLDİ
Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerilimler göz önünde bulundurulduğunda Türk savunma sanayisinin en kritik ürünlerinden biri olarak gösterilen Atmaca seyir füzesinde tarihi bir eşik daha geçildi.
GPS'DEN BAĞIMSIZ HEDEFİ TAM İSABETLE VURDU
Seri üretim için son aşamada olan Atmaca seyir füzesi, GPS'den bağımsız, kendi iç ataletsel navigasyon ünitesiyle atıldı ve hedefi tam isabet vurdu.
YERLİ MOTOR TESTİ BAŞARIYLA GEÇTİ
Denizlerde Türkiye'ye çok büyük avantajlar sağlayacak olan Atmaca seyir füzesinde gelişmeler bununla sınırlı değil. Atmaca ve Som gibi kritik platformlarda kullanılacak yerli motorun testleri başarıyla geçtiği belirtiliyor.