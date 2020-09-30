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Türk savunma sanayisinin en kritik ürünlerinden biri: 'ya görünmezlik zırhı!

Türk savunma sanayisinde dün tarihi bir gelişme daha yaşandı. imkanlarla üretilen '' , GPS'den bağımsız olarak atıldı ve en zorlu testi başarıyla geçti. Uzmanlara göre, bu donanım sayesinde 'Atmaca' seyir füzesinin 'elektronik harp sistemleri' ile durdurulması çok güç olacak...

Giriş Tarihi: 30.9.2020 11:25 Son Güncelleme: 30.9.2020 11:29 ABONE OL
Türk savunma sanayisinin en kritik ürünlerinden biri: Atmaca'ya görünmezlik zırhı!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin ilk deniz 'nın yeni deneme sonuçlarını paylaştı. Demir sosyal medya hesabından paylaştığı videonun altına "Ülkemizin ilk deniz füzesi Atmaca'nın en zor testlerinden birini geride bıraktık. #Atmaca, GPS'den bağımsız, kendi iç ataletsel navigasyon ünitesiyle atıldı ve başarılı oldu. Son olarak harp başlığıyla yapacağımız teste hazırlanıyoruz, yakında seri üretim başlıyor" açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi Atmaca'nın seri üretim müjdesi! | Video

Türk savunma sanayisinin en kritik ürünlerinden biri: Atmaca'ya görünmezlik zırhı!

TARİHİ BİR EŞİK DAHA GEÇİLDİ

Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerilimler göz önünde bulundurulduğunda Türk savunma sanayisinin en kritik ürünlerinden biri olarak gösterilen seyir füzesinde tarihi bir eşik daha geçildi.

Türk savunma sanayisinin en kritik ürünlerinden biri: Atmaca'ya görünmezlik zırhı!

GPS'DEN BAĞIMSIZ HEDEFİ TAM İSABETLE VURDU

Seri üretim için son aşamada olan , GPS'den bağımsız, kendi iç ataletsel navigasyon ünitesiyle atıldı ve hedefi tam isabet vurdu.

Türk savunma sanayisinin en kritik ürünlerinden biri: Atmaca'ya görünmezlik zırhı!

YERLİ MOTOR TESTİ BAŞARIYLA GEÇTİ

Denizlerde Türkiye'ye çok büyük avantajlar sağlayacak olan seyir füzesinde gelişmeler bununla sınırlı değil. Atmaca ve Som gibi kritik platformlarda kullanılacak yerli motorun testleri başarıyla geçtiği belirtiliyor.

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Türk savunma sanayisinin en kritik ürünlerinden biri: Atmaca'ya görünmezlik zırhı!
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