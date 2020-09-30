Türk savunma sanayisinin en kritik ürünlerinden biri: Atmaca'ya görünmezlik zırhı!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi Atmaca'nın yeni deneme sonuçlarını paylaştı. Demir sosyal medya hesabından paylaştığı videonun altına "Ülkemizin ilk deniz füzesi Atmaca'nın en zor testlerinden birini geride bıraktık. #Atmaca, GPS'den bağımsız, kendi iç ataletsel navigasyon ünitesiyle atıldı ve başarılı oldu. Son olarak harp başlığıyla yapacağımız teste hazırlanıyoruz, yakında seri üretim başlıyor" açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi Atmaca'nın seri üretim müjdesi! | Video