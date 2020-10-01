Borsa İstanbul’da yeni pazar yapısı bugün devrede

BORSA İstanbul'un, Pay Piyasası'nın yapısını sadeleştirerek yeniden gruplandırdığı düzenleme bugünden itibaren uygulamaya alınacak. Borsa İstanbul tarafından 17 Eylül'de yayımlanan duyuruda, yeni pazar yapısında, işlem esasları açısından farklılıkların net olduğu Yıldız Pazar, Ana Pazar, Alt Pazar, Piyasa Öncesi İşlem Platformu ve Yakın İzleme Pazarı bulunacağı ve düzenlemenin 1 Ekim 2020'de devreye alınacağı bildirilmişti. Bugüne kadar Yıldız Pazar Grup1 ve Yıldız Pazar Grup 2'de yer alan hisseler, Yıldız Pazar altında birleşirken, Ana Pazar Grup 1 hisseleri, Ana Pazar'da devam edecek. Ana Pazar Grup 2'deki hisselerin bugünden itibaren Gelişen İşletmeler Pazarı'ndaki şirketlerle birlikte Alt Pazar'da işlem görecek. Pazar değişiklikleri sonrası hisse senetlerinin, işlem yöntemi, açığa satış ve kredili işlem, fiyat marjı ve devre kesici uygulamalarında yapılacak değişikliklerin büyük bir kısmı ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) halen devrede olan tedbir uygulamalarının kaldırılmasıyla hayata geçecek. SPK, daha önce ikinci bir duyuruya kadar geçerli olduğunu bildirdiği kararları ile açığa satışı BIST 30 payları ile sınırlamış, fiyat marjlarını yüzde 20'den yüzde 10'a düşürmüş ve devre kesici tetikleme oranını aşağı yönlü hareketlerde yüzde 5'e çekerek, sonrasında sürekli işleme verilen arayı da 15 dakikaya çıkarmıştı.