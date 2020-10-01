FLAŞ! Eylül ayı işsizlik ne zaman hesaplara yatacak? Bu ay İşsizlik maaşı ödeneği ne zaman yatacak?

İşsizlik maaşı ödeme tarihleri geçtiğimiz gün Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyuruldu. Bu kapsamda herhangi bir kurumda çalışmayan ve geliri olmayan vatandaşların faydalandığı ödenek ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Buna göre; Eylül ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte detaylar…
İŞKUR tarafından sağlanmakta olan İşsizlik maaşı ne zaman yatacak sorusu vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyordu. Ay sonuna yaklaşırken vatandaşların gündemine gelen konuyla ilgili beklenen tarih açıklaması yapıldı. Buna göre vatandaşlar ödeneklerin hesaplarına yatacağı tarihleri öğrenmek istiyor…
İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de yapıyoruz." açıklamasında bulundu.
KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar ve işten çıkışlarından önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı için başvuruda bulunabilir. İşten çıkış tarihinden itibaren 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine ya da elektronik ortamda başvuru yapılması gerekiyor.
6 ayla 10 ay arası ödeniyor
İşsizlik maaşının süresini ödenen primler belirliyor. Buna göre; son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay ve 1080 gün prim ödeyene 10 ay süreyle işsizlik maaşı ödeniyor.
Asgari ücret 2 bin 324 lira
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıkladı.
2020 AGİ ücretleri
2020 yılında en düşük asgari geçim indirimi alacak olan kişi 220,73 lira alırken en yüksek alması gereken yani eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan biri 375,23 lira alacak.