Tarihler duyuruldu! KÇÖ Kısa çalışma ödeneği bu ay ne zaman hesaplara yatacak? Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

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Tarihler duyuruldu! KÇÖ bu ay ne zaman hesaplara yatacak? kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara maddi destek sağlayan ile ilgili son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından ödeneğin; hesaplara yatacağı tarihler vatandaşlara duyuruldu. Geçtiğimiz gün gelen son dakika haberinin ardından konuya ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Buna göre; kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak? İşte tüm gelişmeler…

Giriş Tarihi: 1.10.2020 08:14 Son Güncelleme: 1.10.2020 08:17 ABONE OL
Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ Kısa çalışma ödeneği yattı mı, bu ay ne zaman hesaplara yatacak?

Koronavirüs salgınının işveren ve çalışanlar üzerindeki etkilerini en aza indirebilmek amacıyla sağlanan ağustos ayı ödemeleri için vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Çalışanlara İşsizlik fonu üzerinden sağlanan bu ödeneğin hesaplara yatacağı tarih de geçtiğimiz gün duyuruldu. Peki, Bu ay kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

EYLÜL AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kısa çalışma ödeneği bilindiği üzere her ay belirlenen tarihler aralığında vatandaşların hesaplarına yatmaya devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile ödeneklerin hesaplara yatacağı tarihi de duyurdu.

Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ Kısa çalışma ödeneği yattı mı, bu ay ne zaman hesaplara yatacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

ÖDEMELER BANKA VE PTT ÜZERİNDEN YAPILACAK

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Eylül ayına ilişkin işsizlik ve ödemelerini 5 Ekim'de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemeleri yapılacak" dedi.

Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ Kısa çalışma ödeneği yattı mı, bu ay ne zaman hesaplara yatacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?
uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni korona virüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkında ekli kararın yürürlüğe konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü madde gereği Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, iki ay daha uzatıldı. Çalışanların başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin çoğu kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

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Tarihler duyuruldu! KÇÖ Kısa çalışma ödeneği bu ay ne zaman hesaplara yatacak? Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
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