Tarihler duyuruldu! KÇÖ Kısa çalışma ödeneği bu ay ne zaman hesaplara yatacak? Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Koronavirüs salgınının işveren ve çalışanlar üzerindeki etkilerini en aza indirebilmek amacıyla sağlanan Kısa çalışma ödeneği ağustos ayı ödemeleri için vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Çalışanlara İşsizlik fonu üzerinden sağlanan bu ödeneğin hesaplara yatacağı tarih de geçtiğimiz gün duyuruldu. Peki, Bu ay kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

EYLÜL AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kısa çalışma ödeneği bilindiği üzere her ay belirlenen tarihler aralığında vatandaşların hesaplarına yatmaya devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile ödeneklerin hesaplara yatacağı tarihi de duyurdu.