Tarihler duyuruldu! KÇÖ Kısa çalışma ödeneği bu ay ne zaman hesaplara yatacak? Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Koronavirüs salgınının işveren ve çalışanlar üzerindeki etkilerini en aza indirebilmek amacıyla sağlanan Kısa çalışma ödeneği ağustos ayı ödemeleri için vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Çalışanlara İşsizlik fonu üzerinden sağlanan bu ödeneğin hesaplara yatacağı tarih de geçtiğimiz gün duyuruldu. Peki, Bu ay kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…
Kısa çalışma ödeneği bilindiği üzere her ay belirlenen tarihler aralığında vatandaşların hesaplarına yatmaya devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile ödeneklerin hesaplara yatacağı tarihi de duyurdu.
ÖDEMELER BANKA VE PTT ÜZERİNDEN YAPILACAK
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemeleri yapılacak" dedi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?
Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni korona virüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkında ekli kararın yürürlüğe konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü madde gereği Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.
Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, iki ay daha uzatıldı. Çalışanların başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin çoğu kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.