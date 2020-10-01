Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Ziraat Bankası-Halkbank-Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

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: Ziraat Bankası-Halkbank-Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

ile ilgili haberleri, kredi ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Bilindiği üzere, geçtiğimiz aylarda 6 ay sonra ödemeli ve Cumhuriyet tarihinin en düşük faizli kredi imkânı vatandaşlara sunulmuştu. Sunulan bu kredi fırsatlarından sonra ise ev ve araç satışlarında patlama yaşanmıştı. Bu süreçte, tekrardan kredi ihtiyacı bulunan vatandaşlar ise bankaların güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İhtiyaç-Taşıt-Konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Vakıfbank, Halkbank başta olmak üzere bankaların güncel kredi faiz oranları…

Giriş Tarihi: 1.10.2020 09:59 Son Güncelleme: 1.10.2020 09:59 ABONE OL
Son Dakika Haber: Kredi faiz oranları bugün ne kadar? Ziraat Bankası-Halkbank-Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları

Bankaların güncel vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bilindiği üzere daha önce kamu bankaları tarafından cumhuriyet tarihinin en düşük faizli kredi imkanı vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Hâlihazırda hala kredi çekme işlemini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 'Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İhtiyaç-Taşıt-Konut kredisi faiz oranları ne kadar?' sorusunu merak ediyor. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR? (2020)

İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları…

Son Dakika Haber: Kredi faiz oranları bugün ne kadar? Ziraat Bankası-Halkbank-Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları

HALKBANK

İhtiyaç: 1.31

Konut: 0.99

Taşıt: 1.30

Son Dakika Haber: Kredi faiz oranları bugün ne kadar? Ziraat Bankası-Halkbank-Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI

İhtiyaç: 1.32

Konut: 1.29

Taşıt: 1.30

Son Dakika Haber: Kredi faiz oranları bugün ne kadar? Ziraat Bankası-Halkbank-Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları

İŞ BANKASI

İhtiyaç: 1.30

Konut: 1.25

Taşıt: 1.30

Son Dakika Haber: Kredi faiz oranları bugün ne kadar? Ziraat Bankası-Halkbank-Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları

İNG BANK

İhtiyaç: 1.19

Konut: 1.24

Taşıt: 1.17

Son Dakika Haber: Kredi faiz oranları bugün ne kadar? Ziraat Bankası-Halkbank-Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları

DENİZBANK

İhtiyaç: 1.76

Konut: 1.34

Taşıt: 1.41

Son Dakika Haber: Kredi faiz oranları bugün ne kadar? Ziraat Bankası-Halkbank-Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları

QNB

İhtiyaç: 1.14

Konut: 1.31

Taşıt: 1.45

Son Dakika Haber: Kredi faiz oranları bugün ne kadar? Ziraat Bankası-Halkbank-Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları

VAKIFBANK

İhtiyaç: 1.34

Taşıt: 1.25

Konut: 1.29

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Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Ziraat Bankası-Halkbank-Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?
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