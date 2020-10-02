BDDK’dan sahte internet siteleri için uyarı

BANKACILIKDüzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sahte internet sitelerine karşı uyarılarda bulunarak, sahte sitelere erişimin engellenmesi, sorumlularının tespiti ve cezalandırılması için gerekli idari ve hukuki süreçlerin işletilmekte olduğunu bildirdi. BDDK'dan yapılan açıklamada, son dönemde kurum tarafından düzenlenmiş gibi görünen sahte internet sitelerinin arttığı ve bu siteler vasıtasıyla banka müşterilerinin hedef alındığı belirtildi. Söz konusu sahte siteler tarafından BDDK tarafından düzenlenmiş gibi görünen kredi kampanyasına katılım, kredi kartı masraf geri ödeme kampanyasına katılım, kolay kredi kullanımı gibi vaatler sunulduğu bildirildi. Açıklamada, BDDK'nın kredi veren bir kurum olmadığı ve bilgi talep etmediği belirtildi.