Hijyeni sulandırdılar

Küresel salgın Kovid-19 ile mücadele kapsamında kapı girişleri ya da masalara konulan dezenfektan ürünlerine bazı işyerleri hile karıştırdı. Maliyetleri artırdığı gerekçesiyle dezenfektan kabına su karıştıran işyerleri halk sağlığını da hiçe saydı. Dolum yapılan kutulardaki dezenfektanlardan numune almadan içindeki ürünün dezenfekte oranını tespit etmenin zor olduğunu belirten sektör temsilcileri, en kolay denetimin kapalı ve tek kullanımlık ürünlerle yapılabileceğini aktarıyor. "Yanınızda mutlaka dezenfektan ya da kolonya taşıyın" diye uyaran sektör temsilcileri, yapılan hilenin bulaşı artırdığına dikkat çekiyor.İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz, pandemi başladığında en büyük sorunun etil alkol yerine insan sağlığına zarar veren metil alkol kullanarak üretilen dezenfektanlar olduğunu belirterek, "Ancak son dönemde daha büyük bir sorun yaşanıyor. Her konuda olduğu gibi zamanla bu iş de sulandırıldı" dedi. Denetim için ürünün laboratuvarda incelenmesi gerektiğini aktaran Akyüz, "Bunun uygulanması zor" diye konuştu. Alkolün keskin bir kokusu olduğunu aktaran Akyüz, "Artık kokusuz dezenfektanlar da geliştirildi. En iyisi vatandaşların güvendikleri dezenfektan ya da kolonyayı yanlarında taşımaları" ifadelerini kullandı.TÜM Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, dezenfektan yerine tek kullanımlık, ıslak mendil şeklinde dezenfektanların üretilmeye başlandığını söyledi. Delikanlı, "Vatandaşlar bu ürünlere odaklanabilir. Vatandaşlar özellikle yeme-içme mekânlarında bu tür tek kullanımlık ürünleri talep edebilir" şeklinde konuştu.