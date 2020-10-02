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| Bakan Dönmez'den Libya deniz sınırı anlaşması ile ilgili açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 'den Doğu 'deki gelişmelere ilişkin açıklaması geldi. Dönmez, "Meşru Libya hükümeti ile imzaladığımız deniz sınırı anlaşmamız tarafından tescil edildi. Böylece uluslararası hukuka, hak ve adalete dayalı Akdeniz politikamız daha da güç kazandı." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 09:26 Son Güncelleme: 2.10.2020 09:45 ABONE OL
SON DAKİKA | Bakan Dönmez'den Libya deniz sınırı anlaşması ile ilgili açıklama

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez BM tarafından tescil edilen Libya deniz sınırı anlaşmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Dönmez, "Uuslararası hukuka, hak ve adalete dayalı Akdeniz politikamız daha da güç kazandı." dedi.

AKDENİZ POLİTİKATIMIZ DAHA DA GÜÇ KAZANDI

Bakan Dönmez sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Meşru Libya hükümeti ile imzaladığımız deniz sınırı anlaşmamız BM tarafından tescil edildi. Böylece uluslararası hukuka, hak ve adalete dayalı Akdeniz politikamız daha da güç kazandı. Hep söylediğimiz gibi Akdeniz'de ne kimsenin hakkını yeriz ne de hakkımızdan vazgeçeriz." dedi.

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SON DAKİKA | Bakan Dönmez'den Libya deniz sınırı anlaşması ile ilgili açıklama
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