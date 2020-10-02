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! Benzine fiyatlarına indirim geldi

haberi...Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 15 kuruş indirime gidildi

Giriş Tarihi: 2.10.2020 16:32 Son Güncelleme: 2.10.2020 16:39 ABONE OL
SON DAKİKA! Benzine fiyatlarına indirim geldi

Son dakika akaryakıt haberleri...Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 15 kuruş indirime gidildiği duyuruldu.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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SON DAKİKA! Benzine fiyatlarına indirim geldi
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