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: Konya Başkan Erdoğan tarafından açılıyor

haberi: salgını süresince güçlü altyapısı ile öne çıkan ve tüm dünyanın dikkatini çeken Türkiye yeni bir sağlık üssünü daha hizmete alıyor. Başkan bugün Konya 'nin açılışını gerçekleştirecek. İşte detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 10:04 Son Güncelleme: 2.10.2020 10:07 ABONE OL
Son dakika: Konya Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan tarafından açılıyor

haberi: Türkiye'nin salgını boyunca altyapısı ve son teknoloji ile donatılmış hastaneleri öne çıktı. Bugün yeni bir daha hizmete giriyor. Konya Şehir Hastanesi Başkan tarafından açılıyor.

Son dakika: Konya Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan tarafından açılıyor

SAĞLIK YATIRIMLARI HIZ KESMİYOR

Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin sağlık yatırımlarına hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Covid-19 salgınının etkili olduğu dönemde, 1250 yataklı bir sağlık kompleksinin daha hizmete girdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Son dakika: Konya Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan tarafından açılıyor

İŞTE KONYA ŞEHİR HASTANESİ'NİN ÖZELLİKLERİ

"Konya , 256 yoğun bakım, 108 acil ve 30 diyaliz yatağı olmak üzere toplam 1250 yatakla hizmet verecek. 380 poliklinik ve 49 ameliyathanesi olan hastanenin 73 görüntüleme odası, 442 tek yataklı, 272 iki yataklı odasının yanı sıra 8 adet de suit odası bulunuyor."

Son dakika: Konya Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan tarafından açılıyor

"421 bin 566 metrekare kapalı alanı olan hastane 2 bin 923 kapalı 188 açık otopark kapasitesine sahip. Trijenerasyon sistemi ile kesintisiz enerjiye sahip Hastanenin hava ambulanslarını kullanabilmesi için helikopter pisti bulunuyor."

Son dakika: Konya Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan tarafından açılıyor

" Gelişmiş tıbbi donanım ve nitelikli insan kaynağı ile hizmet verecek Hastane hem Konya hem de çevre illerin hizmetlerine önemli katkılar yapacak."

Son dakika: Konya Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan tarafından açılıyor

"Yurtdışından hasta kabulü ile turizmi alanında hizmet verecek hastane ülke ekonomisine de katkı sağlayacak."

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Son dakika: Konya Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan tarafından açılıyor
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