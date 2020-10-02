Yaay zamana karşı yarışıyor

Türkiye'den doğan sosyal medya uygulamalarının pandemi döneminde yüzünü göstermeye başlaması sevindirici. İki yıllık sistemli bir çalışmanın ürünü olarak Yaay sosyal medya paylaşım uygulaması eylül ayının ilk haftası kullanıma başladı. Appyap şirketinin CEO'su Emre Meriç, dijital dünyaya doğan kuşağı hedefleyen projenin kendini genç hisseden herkesin keyifle zaman geçirmesini sağlayacağını belirterek, zaman üzerinden yürüyen rekabete dikkat çekti. Tüm sosyal medya platformlarının başarılı uygulamalarının birbirinden etkilenmesinin doğal olduğunu söyleyen Emre Meriç, zaman üzerinden yapılan rekabetin detaylarıyla ilgili şu bilgileri verdi: "İnsanların mobil ekranlarda kullanılan sosyal medya uygulamalarıyla zaman üzerinden müthiş bir yarışı var. Biz rekabetten çok, akıllı telefon ekranında Yaay uygulamasının kullanılması için çaba harcıyoruz.""Önceliğimiz ve çıkış noktamız, farklı ve genç hissedenlerin dikkatini çekecek dinamik ve yenilikçi bir platform oluşturmak" diyen Emre Meriç, şöyle devam etti: "Dünyada mesaj, görsel ya da video odaklı çeşitli platformlar yer alıyor. Yaay'ı bu oluşumlardan ayıran en büyük özelliği, kategorilere ayrılmış yapısı ve içerik paylaşımına göre kullanıcılarına 'rozet' uygulaması olacak. Uygulamamız kendine özgü yapısıyla, sosyal çevre oluşturma, gündem ve haber takibi, doğru bilgiye ulaşma ve bilgilendirme gibi süreçlerde yepyeni bir deneyim sunacak."Yaay'ı sürekli kendini yenilemeye devam edecek bir platform olarak kurguladıklarını belirten Meriç, "Yaay'ı sürekli geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de birçok özelliği uygulamamıza ekleyeceğiz" diye konuştu. Yaay'da yer alacak rozet ve puan sistemi önümüzdeki dönemde kullanıcılara ek faydalar sunacak. Yaay kullanıcıları, yaptıkları paylaşım ve aksiyonlarla puan toplayabilecek, sonrasında bu puanlar üzerinden çeşitli kampanyalardan yararlanabilecekler.YAAY'IN daha en baştan küresel bir kullanıcı profili için tasarlandığına vurgu yapan Emre Meriç, "Yaay'ı yurtdışında da ilgi uyandıracak bir mecra olarak konumlandırdık. Uygulamanın genel karakterini belirlerken, bölge ülkelerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını inceledik. Kısa vadede çevre ülkelerde de Yaay'ın kullanımının kabul göreceğine inanıyoruz. Tüm altyapı geliştirmelerimizi evrensel bir sosyal medya dili ve görsellik algısı üzerinden şekillendirdik" dedi.