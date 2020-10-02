Yeniden yapılandırılan borç 15 milyarı aştı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) kapsamında yeniden yapılandırılan toplam borç tutarının 15 milyar 270 milyon lira olduğunu bildirdi. TBB, "Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları Ağustos 2020 Aylık Raporu"nu yayımladı. Ekim 2019 - Ağustos 2020 dönemi içinde, Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 257 adet firma (112 grup) alındı. Kapsama alınan firmalardan 89 firma (31 Grup) ile FYYS bağıtlandı. Yeniden yapılandırılan toplam borç 14 milyar 998 milyon TL oldu. Küçük Ölçekli Uygulama kapsamına 59 firma (35 grup) alındı. 25 firma (10 grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi bağıtlandı. Yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 272 milyon TL olarak kaytılara geçti.