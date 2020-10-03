Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? (KÇÖ) Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar?

Devlet tarafından yatırılan kısa çalışma ödeneği yoğun ilgi görüyor. İşverenler tarafından işten çıkarılan vatandaşların ödenekten faydalanması için belli şartları taşıması gerekiyor. Ekim ayına girmemizle birlikte ödenek sorgulamaları ise hız kazandı. Bu ücretten faydalanan vatandaşlar ay sonun gelmesiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek olan tarih açıklamasını beklerken Bakan Selçuk konuyla ilgili detayları duyurdu. Peki Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? (KÇÖ) Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatar?
Ülkemizde koronavirüs salgını sebebiyle devlet tarafından yatırılan Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri bu ay da gerçekleşiyor. Ekim ayına kadar sürecek olan ödemelerin tarihleri vatandaşların gündemindeki yerini alırken konuya yönelik güncel açıklama Bakan Selçuk'tan geldi. Böylelikle kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemeleri yapılacak" dedi.
Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni korona virüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkında ekli kararın yürürlüğe konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü madde gereği Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.
Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, iki ay daha uzatıldı. Çalışanların başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin çoğu kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.