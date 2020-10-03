Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? (KÇÖ) Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar?

Devlet tarafından yatırılan kısa çalışma ödeneği yoğun ilgi görüyor. İşverenler tarafından işten çıkarılan vatandaşların ödenekten faydalanması için belli şartları taşıması gerekiyor. Ekim ayına girmemizle birlikte ödenek sorgulamaları ise hız kazandı. Bu ücretten faydalanan vatandaşlar ay sonun gelmesiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek olan tarih açıklamasını beklerken Bakan Selçuk konuyla ilgili detayları duyurdu. Peki Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? (KÇÖ) Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatar?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ülkemizde koronavirüs salgını sebebiyle devlet tarafından yatırılan Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri bu ay da gerçekleşiyor. Ekim ayına kadar sürecek olan ödemelerin tarihleri vatandaşların gündemindeki yerini alırken konuya yönelik güncel açıklama Bakan Selçuk'tan geldi. Böylelikle kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu.