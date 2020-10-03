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Haberler Ekonomi Haberleri Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? (KÇÖ) Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar?

yattı mı, ne zaman yatacak? () ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılıyor. Çalışanlara işsiz kaldıkları süre boyunca yatırılan ödenekten faydalananlar sorgulamalarına hız kazandırdı. Pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerine ekonomik açıdan sıkıntı çekmemek için eylül ayı ödenekleri ekim ayında yatırılacak. Peki , hangi tarihte? , ne zaman yatar?

Giriş Tarihi: 3.10.2020 11:51 Son Güncelleme: 3.10.2020 11:51 ABONE OL
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatar?

Devlet tarafından yatırılan yoğun ilgi görüyor. İşverenler tarafından işten çıkarılan vatandaşların ödenekten faydalanması için belli şartları taşıması gerekiyor. Ekim ayına girmemizle birlikte ödenek sorgulamaları ise hız kazandı. Bu ücretten faydalanan vatandaşlar ay sonun gelmesiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek olan tarih açıklamasını beklerken Bakan Selçuk konuyla ilgili detayları duyurdu. Peki ? () , ne zaman yatar?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ülkemizde koronavirüs salgını sebebiyle devlet tarafından yatırılan Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri bu ay da gerçekleşiyor. Ekim ayına kadar sürecek olan ödemelerin tarihleri vatandaşların gündemindeki yerini alırken konuya yönelik güncel açıklama Bakan Selçuk'tan geldi. Böylelikle kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu.

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatar?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

ÖDEMELER BANKA VE PTT ÜZERİNDEN YAPILACAK

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Eylül ayına ilişkin işsizlik ve ödemelerini 5 Ekim'de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemeleri yapılacak" dedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni korona virüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkında ekli kararın yürürlüğe konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü madde gereği Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatar?

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan uygulaması, iki ay daha uzatıldı. Çalışanların başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin çoğu kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

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Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? (KÇÖ) Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar?
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