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! Bakan Karaismailoğlu'ndan İstanbullulara müjdesi: Nisan'da yolcu alacak...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı hattı çalışmalarıyla ilgili açıklamasında bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmalarımızı planlıyoruz" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 3.10.2020 11:23 Son Güncelleme: 3.10.2020 11:57 ABONE OL
SON DAKİKA! Bakan Karaismailoğlu'ndan İstanbullulara metro müjdesi: Nisan'da yolcu alacak...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbullulara metro müjdesi verdi. Bakan Karaismailoğlu son dakika açıklamasında bulunarak, "Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmalarımızı planlıyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'un faal raylı sistem ağı şu anda 233 kilometre. İstanbul'da an itibarıyla 91 kilometre uzunluğunda metro hattı yapımı devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, "Metroda, Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasını 2021 Nisan sonu itibarıyla, Gayrettepe tarafını da önümüzdeki yıl açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

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SON DAKİKA! Bakan Karaismailoğlu'ndan İstanbullulara metro müjdesi: Nisan'da yolcu alacak...
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