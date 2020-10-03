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Sosyal medyada yeni dönem

Giriş Tarihi: 3.10.2020 ABONE OL
Sosyal medyada yeni dönem
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) sosyal medya sağlayıcılarına yönelik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtiçi veya dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları kapsıyor. Yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, yetkili en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek. Sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak. Temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, 10 milyon lira idari para cezası verilecek. Bu rakam yükümlülükler yerine getirilmezse 40 milyon liraya kadar çıkacak. BTK yükümlülükler yerine getirilmediği taktirde sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. ANKARA
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Sosyal medyada yeni dönem
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