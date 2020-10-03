Pişkin hackerlar

HACKERLAR iş adamlarının korkulu rüyası haline geldi. Ele geçirdikleri web sitesi hesaplarını kapatma tehdidinde bulunan hackerlar, yüzlerce şirketi 10 binlerce lira dolandırdı. İş adamları, web siteleri ve datalarının silinmemesi için hackerların istediği rakamları ödemek zorunda kalırken, dolandırıcıların bu ödemeleri yakalanmamak için dijital para bitcoin üzerinden aldıkları ortaya çıktı. Hackerların akıl almaz tuzağı Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde faaliyet gösteren ve dünyanın dört bir yanına tarım makinaları ihracat eden bir firmanın yaptığı şikayet üzerine ortaya çıktı.Şirkete ait server bilgisayarın şifrelerini kıran hackerlar, binlerce veriyi kopyalayarak siteye erişimi engelledi. Şirket yöneticileriyle datashop@ list.ru adresinden temasa geçen hackerlar, milyonlarca veriyi bir kaç saniye içerisinde silebileceklerini söyleyerek şirket yetkililerini tehdit etti. Siteyi erişilemez hale getiren hackerlar, şirkete ait web sitesine ve veri tabanına ulaşmak için yöneticilerden 3 bin dolar istedi. Hackerların istediğini yapan yöneticiler sitelerinin tekrar açılmasının ardından durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bölgede yaptığı araştırma yüzlerce şirketin bu yöntemlerle dolandırıldığını tespit ederken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.