Türkiye’nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinde temel atıldı

ASPİLSAN Enerji tarafından Kayseri'de kurulacak Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törenle atıldı. Türkiye'nin son yıllarda büyük sanayi, teknoloji ve Ar-Ge yatırımları gerçekleştirdiğini bildiren Akar "Pil teknolojileri, artık dünyayı dönüştürüyor. Geleceğin dünyasında hayati önemde olan bu teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla elde edilmesi ve geliştirilmesi bir gereklilik haline geldi. Yerli ve milli üretim, yaşamakta olduğumuz bu hassas süreçte hiç olmadığı kadar önemli bir rol oynuyor" dedi. Akar, yerli ve milli üretimde önemli mesafeler kat edildiğini kaydetti.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise, savunma sanayisinde son yıllarda çok büyük bir atılım yaptıklarını söyledi. Demir, "18 yıl önce 66 olan proje sayısı bugün 700'e yaklaştı. Sadece son 5 yılda 350 yeni proje başladı. Sektör cirosu 1 milyar dolardan 11 milyar dolara yükseldi. İhracatımız 3 milyar doları geçti. Firma sayısı 56'dan bin 500'e çıktı. Dünyanın ilk 100 firması içinde 4 yıl önce 2 firma varken, bugün bu sayı 7" diye konuştu. Demir şöyle devam etti: "Savunma sanayinin birçok alanında sadece askeri değil, sivil alanda kullanımına yönelik de birçok proje geliştirdik. Depolanabilir enerji alanında, lityum iyon pil üretimi tesisi ile birlikte, ilk olarak yurtdışına bağımlılığımız azalacak."