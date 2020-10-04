SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirmiş, bu süreçte bankalar tarafından düşük faizli kredi imkânları sunulmuştu. Bu süreçte tekrardan kredi çekmek isteyen vatandaşlar, 'Güncel kredi faiz oranları ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları…
İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları…
HALKBANK
İhtiyaç: 1.31
Konut: 0.99
Taşıt: 1.30
ZİRAAT BANKASI
İhtiyaç: 1.32
Konut: 1.29
Taşıt: 1.30
İŞ BANKASI
İhtiyaç: 1.30
Konut: 1.25
Taşıt: 1.30
İNG BANK
İhtiyaç: 1.19
Konut: 1.24
Taşıt: 1.17