İstanbul Havalimanı metrosu açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı Göktürk şantiyesinde incelemelerde bulundu.Karaismailoğlu, "Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda, Kağıthaneİstanbul Havalimanı arasını Nisan 2021 itibarıyla, Gayrettepe tarafını da önümüzdeki yıl açmayı planlıyoruz" dedi.İstanbul'da 91 kilometre uzunluğunda metro hattı yapımının devam ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: "İstanbul'a daha önce 80 kilometre uzunluğunda raylı sistem kazandırmıştık. İstanbul'un faal raylı sistem ağı 233 kilometre. Şu an incelemelerde bulunduğumuz Gayrettepe-Kağıthaneİstanbul Havalimanı hattı 37.5 kilometre. Bu hattın devamı olan Havalimanı-Halkalı arası da 32 kilometre. Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasını 2021 Nisan sonu itibarıyla, Gayrettepe tarafını da önümüzdeki yıl içinde açmayı planlıyoruz. Yine bu hattın devamı olan Havalimanı-Halkalı arasını da 2022 yılı içinde faaliyete alacağız. Gayrettepe- Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattında 4 bin 500 kişilik dev bir kadro ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz."Yapımı devam eden projeler bittiğinde İstanbul'da 324 kilometreye ulaşacak bir metro ağının olacağını dile getiren Karaismailoğlu, havalimanına ulaşımı 30 dakikaya indirecek olan Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro'sunda çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, "Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattı kapsamında yer alan 9 adet istasyonun inşaatında yüzde 75 ilerleme sağlandı" diye konuştu.