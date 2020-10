Pandemi döneminde psikolog evlere geldi

Pandemi döneminde tüm davranışları etkilediği gibi insan psikolojisini de doğrudan etkiledi. Tüm bireylerin ve kurumların rutinleri değişti. İş Bankası tarafından desteklenen Workup girişim hızlandırma programında yer alan Evimdeki Psikolog girişimi pandemi döneminde dikkat çeken bir gelişme kaydetti. 2018 yılı Eylül ayında hizmet vermeye başlayan evimdekipsikolog.com, bugün 7 bin kullanıcı sayısını aşmış durumda.Girişimin kurucu ortağı Psikolog Aynur İlhan, pandemi döneminde yaşadıkları gelişmeyi şöyle anlattı: "Yaşadığımız pandemi dönemi, bütün internet hizmetlerine olduğu gibi online terapiye de ilgiyi katladı. Bu dönemin ruhumuzda oluşturduğu değişimler, psikolojik destek alma noktasındaki ihtiyacı artırdı. Bizim içinse, artan ilgi daha da hızlı şekilde yukarı tırmandı. Psikoloğa Sor bölümünde, uzmanlarımız tarafından yanıtlanmış 600'ü aşkın sorunun büyük bir çoğunluğunun pandemi ile birlikte başlayan süreçte gelmesi de fikir verici bir işaret olarak görülebilir."Psikoloğa gitmenin ve psikolojik destek almanın yetersizlik olarak algılandığının altını çizen Aynur İlhan, "Şimdiki zamanda bu algı bir miktar kırılmış olsa da psikoloğa gitmenin önünde hâlâ çok ciddi engeller bulunuyor. Tüm bunlara rağmen, kullanıcılarımızın anonim bir şekilde hizmet almalarını sağlayarak, mevcut 30 uzmanımız ile 10 bini aşan seans satış sayısına ulaştık. Son zamanlarda her gün yeni rekorlar kıran seans satın alma sayılarımız Eylül ayı itibariyle 70'e ulaştı" dedi. Psikoloğa Sor bölümüne kullanıcılar tarafından ücretsiz şekilde 600'ü aşkın soru iletildiğini ve bunların yanıtlandığını anlatan İlhan, "İş Bankası'nın desteklediği Workup Girişimcilik Programı'nın da katkısıyla her geçen gün artarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.Evimdeki Psikolog hizmetini Türkiye dışından da kullananlar var. Çarpıcı örneklerden biri de Türkiye'ye en uzak ülkelerden birinden geliyor. Aynur İlhan, gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Bildiğiniz gibi psikolojik problemlerimizi ve duygularımızı en iyi aktarabileceğimiz dil, sonradan değil doğuştan edindiğimiz dildir. Dolayısıyla yurtdışında farklı ülkelere göç etmiş ve ana dilinde psikolojik destek almak isteyen çok sayıda kullanıcımız bulunuyor. Yeni Zellanda gibi çok farklı ve oldukça uzak ülkelerden birçok kullanıcının ana dillerinde psikolojik destek almalarını kolaylaştırdık. Bu bizi gerçekten çok mutlu ediyor."Evimdeki Psikolog hizmetinde kullanıcılarının yaş, isim, meslek, kısacası kimlik ve yaşamına dair bilgilerini istenmiyor. Kullanıcılar, "Rumuz" ve telefon numaralarını bildirerek sisteme giriş yaptıklarından bu konuda bilgi paylaşılmıyor. 18 yaş altındaki kullanıcıların seans almaları için ailelerinin onayının şart olduğunu belirten İlhan, "İnsanların en yakınlarıyla bile paylaşmakta zorlandıkları problemleri konuşmalarını kolaylaştırıyor olmamız, kullanıcı sayılarımızı her geçen gün artırıyor. Genel olarak tanımlamak gerekirse kullanıcılarımız; 25-45 aralığında, yüzde 60'ı erkek, bekar, göç etmiş ve duygusal yalnızlık yaşayan kişilerden oluşuyor. Sosyal medyada; özellikle Instagram ve Facebook platformlarında ziyaretçilerimiz ve takipçilerimiz ile etkileşim halindeyiz. 20 bine yakın Instagram ve 3 bin bin kişiyi aşan Facebook takipçimiz bulunuyor" şeklinde konuştu.