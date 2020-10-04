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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi: Milyonlarca emekliye müjde! SSK ve Bağ-KUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

: Milyonlarca emekliye müjde! SSK ve Bağ-KUR Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

’de milyonlarca , Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Bu maaşların artışındaki en önemli etken ise, enflasyon oranları oluyor. Emekliler Ocak zammını ise 2020’nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon rakamları ile birlikte alacak. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak? İşte SSK ve BAĞ-KUR emekli Ocak maaş zammı…

Giriş Tarihi: 4.10.2020 09:13 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Milyonlarca emekliye müjde! SSK ve Bağ-KUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

maaşlarına, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki zam yapılıyor. Ocak ayında yapılacak zam tutarı için geri sayıma başlayan vatandaşlar, son dakika haberlerini de yakından takip ediyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bu soruyla ilgili ipuçları da gelmeye başladı. Yeni Ekonomi Programı'nda yılsonu enflasyon tahmini yüzde 10,5 oldu. Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon 4,49 olacak. Peki, enflasyon tutarı doğrultusunda emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİYE MÜJDE! SSK VE BAĞKUR EMEKLİ OCAK MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

Son Dakika Haberi: Milyonlarca emekliye müjde! SSK ve Bağ-KUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü ocak zammında. Maaşları 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını merak ederken, ipuçları da gelmeye başladı.

Son Dakika Haberi: Milyonlarca emekliye müjde! SSK ve Bağ-KUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Yeni Ekonomi Programı'nda yılsonu enflasyon tahmini yüzde 10,5 oldu. Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon 4,49 olacak.

Son Dakika Haberi: Milyonlarca emekliye müjde! SSK ve Bağ-KUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

MAAŞLAR 286 LİRA ARTACAK

Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 286,25 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6.375 lira 37 kuruştan 6.661 lira 62 kuruşa çıkacak.

Son Dakika Haberi: Milyonlarca emekliye müjde! SSK ve Bağ-KUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

ESNAFA EN AZ 1.971 TL

En düşük esnaf emeklisi aylığı 1.886 liradan 1.971 liraya çıkacak. 2000'den önce olan SSK'lılarda taban aylık da 2.233 liradan 2.333 liraya yükselecek.

Son Dakika Haberi: Milyonlarca emekliye müjde! SSK ve Bağ-KUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

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Son Dakika Haberi: Milyonlarca emekliye müjde! SSK ve Bağ-KUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
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