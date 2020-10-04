Son Dakika Haberi: Milyonlarca emekliye müjde! SSK ve Bağ-KUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaşlarına, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki zam yapılıyor. Ocak ayında yapılacak zam tutarı için geri sayıma başlayan vatandaşlar, son dakika haberlerini de yakından takip ediyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bu soruyla ilgili ipuçları da gelmeye başladı. Yeni Ekonomi Programı'nda yılsonu enflasyon tahmini yüzde 10,5 oldu. Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon 4,49 olacak. Peki, enflasyon tutarı doğrultusunda emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİYE MÜJDE! SSK VE BAĞKUR EMEKLİ OCAK MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…