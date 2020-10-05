Son Dakika: Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı belli oluyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar?

12 Milyonun üzerinde vatandaş Ocak ayında yapılacak maaş zamları için geri sayıma başladı. Bilindiği üzere, emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam tutarlarında ise, yılın 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamları etkiliyor. Şu ana kadar açıklanan rakamlar doğrultusunda ise, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili fikir oluştu. Peki, emekliye ne kadar zam yapılacak? En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…
Milyonlarca emeklinin gözü ocak zammında. Maaşları 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını merak ederken, ipuçları da gelmeye başladı.
Yeni Ekonomi Programı'nda yılsonu enflasyon tahmini yüzde 10,5 oldu. Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon 4,49 olacak.
MAAŞLAR 286 LİRA ARTACAK
Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 286,25 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6.375 lira 37 kuruştan 6.661 lira 62 kuruşa çıkacak.
ESNAFA EN AZ 1.971 TL
En düşük esnaf emeklisi aylığı 1.886 liradan 1.971 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2.233 liradan 2.333 liraya yükselecek.