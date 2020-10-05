Son Dakika: Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı belli oluyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar?

12 Milyonun üzerinde vatandaş Ocak ayında yapılacak maaş zamları için geri sayıma başladı. Bilindiği üzere, emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam tutarlarında ise, yılın 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamları etkiliyor. Şu ana kadar açıklanan rakamlar doğrultusunda ise, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili fikir oluştu. Peki, emekliye ne kadar zam yapılacak? En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

EMEKLİYE MÜJDE! SSK VE BAĞKUR EMEKLİ OCAK MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…