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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika: Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı belli oluyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar?

: maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı belli oluyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar?

maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı, ’de milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Emekliler, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına iki defa zam alıyor. Yapılacak bu zam tutarlarında ise enflasyon rakamları etkili oluyor. Peki, 2021 ne kadar olacak? Konuyla ilgili Merkez’in beklenti anketini açıklaması ile birlikte detaylar oluştu. İşte en düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zamları…

Giriş Tarihi: 5.10.2020 07:15 ABONE OL
Son Dakika: Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı belli oluyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar?

12 Milyonun üzerinde vatandaş Ocak ayında yapılacak maaş zamları için geri sayıma başladı. Bilindiği üzere, emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam tutarlarında ise, yılın 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamları etkiliyor. Şu ana kadar açıklanan rakamlar doğrultusunda ise, maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili fikir oluştu. Peki, emekliye ne kadar zam yapılacak? En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar? İşte haberinin ayrıntıları…

EMEKLİYE MÜJDE! SSK VE BAĞKUR EMEKLİ OCAK MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

Son Dakika: Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı belli oluyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar?

Milyonlarca emeklinin gözü ocak zammında. Maaşları 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını merak ederken, ipuçları da gelmeye başladı.

Son Dakika: Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı belli oluyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar?

Yeni Ekonomi Programı'nda yılsonu enflasyon tahmini yüzde 10,5 oldu. Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon 4,49 olacak.

Son Dakika: Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı belli oluyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar?

MAAŞLAR 286 LİRA ARTACAK

Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 286,25 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6.375 lira 37 kuruştan 6.661 lira 62 kuruşa çıkacak.

Son Dakika: Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı belli oluyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar?

ESNAFA EN AZ 1.971 TL

En düşük esnaf emeklisi aylığı 1.886 liradan 1.971 liraya çıkacak. 2000'den önce olan SSK'lılarda taban aylık da 2.233 liradan 2.333 liraya yükselecek.

Son Dakika: Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı belli oluyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar?

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Son Dakika: Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı belli oluyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar?
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