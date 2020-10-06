3 yılın en düşük eylül enflasyonu

Enflasyon eylül ayında, eğitim grubundaki KDV indirimi ile giyimdeki düşüşün etkisiyle beklentinin altında kaldı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) eylülde yüzde 0.97 ile yüzde 1.38 olan beklentinin altında kaldı. Aylık bazda son 3 yılın en düşük eylül rakamı gerçekleşirken, yıllık enflasyon da yüzde 11.75'e indi. Eylülde aylık bazda en yüksek artış yüzde 3.02 ile ev eşyasında kaydedildi. En fazla azalış yüzde 0.07 ile eğitim grubunda oldu. Giyim ve ayakkabıda da yüzde 0.03 azalma gerçekleşti. Yıllık bazda artışın düşük olduğu ana harcama grupları sırasıyla yüzde 0.68 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 6.74 ile haberleşme, yüzde 6.91 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 7.55 ile eğitim oldu.