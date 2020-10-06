Son dakika haberi: Bakanlıktan corona virüs kararı! Zorunlu hale getirildi...

'KIŞA KONSANTRE OLDUK'



Konsantrasyonun bundan sonra kışa yönelik olduğunu vurgulayan Ülkay Atmaca, "Çünkü yavaş yavaş oteller kapanmaya başladı bazı bölgelerimizde. Bu sene zaten pandemi nedeniyle ancak yüzde 50 civarında otel açmıştık. Birkaç haftadır başlayan yavaş yavaş kapanmalar söz konusu bazı bölgelerimizde. Dolayısıyla açık otel sayımız her geçen gün biraz daha azalıyor. Kışa konsantre olduk. İngiltere ile ilgili büyük umutlarımız vardı kışla ilgili. İngiltere'nin bizi kırmızı listeye alması üzücü. Umarım İngiltere bir an önce bu kararından vazgeçer ve eskiden olduğu gibi veya pandemi döneminde olduğu gibi İngilizlerin Türkiye'ye gelmesine izin verir" diye konuştu.

