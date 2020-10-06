Son dakika haberi: Bakanlıktan corona virüs kararı! Zorunlu hale getirildi...

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Son dakika haberi: Bakanlıktan kararı! Zorunlu hale getirildi...

sürecinde 'Safe Tourism: Güvenli Turizm' sloganıyla 'Güvenli Turizm Sertifikası Programı' uygulaması ile dünyaya örnek olan Türkiye ve özellikle Antalya'da, yabancı hareketliliği devam ediyor. 'nca 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesisleri için girişlerde zorunlu hale getirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 09:08 Son Güncelleme: 6.10.2020 09:16 ABONE OL
Bakanlıktan corona virüs kararı! Zorunlu hale getirildi...

Temizlik, maske ve mesafe kurallarının öne çıktığı yeni sosyal hayat döneminde, otellerde uygulanacak zorunluluğunun ayrıntıları da belli oldu. Herhangi bir ayrım olmaksızın (özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden HES uygulaması kodu istenecek ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra müşteri kabul edilecek.

Bakanlıktan corona virüs kararı! Zorunlu hale getirildi...

sorgulamasının hem rezervasyon yapılırken (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) hem de müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılması, sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin rezervasyon ve tesise kabul işlemleri gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan corona virüs kararı! Zorunlu hale getirildi...

KORONAVİRÜSLÜ VE TEMASLILAR İZOLASYON ODASINA ALINACAK

Konaklama tesislerince genel kolluk kuvvetlerine bildirilen müşteri bilgileri, ilgili genel kolluk kuvveti birimince Sağlık Bakanlığı ile sağlanan veri entegrasyonu kapsamında Covid-19 tanısı konulma ya da temaslı olma durumuna göre de sorgulanacak. Covid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişiler misafir izolasyon odalarına alınacak.

Bakanlıktan corona virüs kararı! Zorunlu hale getirildi...

YABANCI TURİST İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Profesyonel Yöneticileri Derneği Başkanı (POYD) Ülkay Atmaca, otellerde zorunlu hale getirilen uygulamasının sadece Türk misafirler için geçerli olduğunu, yabancı turistler için geçerli olmadığını belirterek, "Normalleşme sürecinde otellere yeni bir zorunluluk daha geldi. Bu da HES kodu. Türk misafirlerimiz artık 1 Ekim'den beri otellere geldiklerinde, giriş yapmadan önce mutlaka HES kodunu bize bildirmek zorundalar. Sezon hala devam ediyor. İyi bir yıl geçirdik. İyi bir ekim geçirdik. Havalar da iyi gidiyor. Ruslar birinci sırada yine, Ukrayna hızını kesmeden devam ediyor. İngiltere'nin aldığı kararın politik ve siyasi olduğunu düşünüyorum. Çünkü turizm sektöründe bu kadar önlemlerin alındığı, güvenilir turizm sertifikasının bu kadar iyi uygulandığı bir ülkeye karşı karantina kararının yanlış olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bakanlıktan corona virüs kararı! Zorunlu hale getirildi...

'KIŞA KONSANTRE OLDUK'

Konsantrasyonun bundan sonra kışa yönelik olduğunu vurgulayan Ülkay Atmaca, "Çünkü yavaş yavaş oteller kapanmaya başladı bazı bölgelerimizde. Bu sene zaten pandemi nedeniyle ancak yüzde 50 civarında açmıştık. Birkaç haftadır başlayan yavaş yavaş kapanmalar söz konusu bazı bölgelerimizde. Dolayısıyla açık otel sayımız her geçen gün biraz daha azalıyor. Kışa konsantre olduk. İngiltere ile ilgili büyük umutlarımız vardı kışla ilgili. İngiltere'nin bizi kırmızı listeye alması üzücü. Umarım İngiltere bir an önce bu kararından vazgeçer ve eskiden olduğu gibi veya pandemi döneminde olduğu gibi İngilizlerin Türkiye'ye gelmesine izin verir" diye konuştu.

Türkiye İş Bankası Aynur İlhan- Kurucu Ortak, Psikolog
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Son dakika haberi: Bakanlıktan corona virüs kararı! Zorunlu hale getirildi...
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