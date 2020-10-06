Trump iyileşti piyasalar coştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın hastaneden taburcu olmaya yetecek kadar iyileşmesi ile birlikte ABD'nin yeni teşvik paketi umutları piyasalarda iyimserlik havası estirdi. Dow Jones yüzde 0.92, S&P 500 yüzde 1.01 ve Nasdaq yüzde 1.38 arttı. Bu yıl en kötü performansa sahip sektör olan enerji başta olmak üzere 11 büyük S&P endeksinden 10'u yükseldi. Avrupa borsalarında yüzde 1'leri aşan artışlar yaşanırken Türkiye'de BIST 100 yüzde 1.6 arttı. Asya-Pasifik'te borsalarda da hızlı bir artış yaşandı. Japonya'nın gösterge Topix endeksi yüzde 1.7 arttı. Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi de yüzde 2.6 yükseldi. Çin pazarları resmi tatil nedeniyle kapalıydı.Brent petrolün varili 41 doları da aşarak yüzde 5'lerin üzerinde artış gösterdi ve enerji hisse senetlerinde kazanca yol açtı. ABD gösterge 10 yıllık Hazine tahvillerinin faizi de 0.049 puan arttı. Teşvik paketi ile alakalı olarak da Demokratlar 2.2 trilyon dolarlık teşvik paketini kabul ederken, Cumhuriyetçiler ve Beyaz Saray tasarının ölçeğine karşı ilk sinyalleri de verdi. Meclisin Demokratik Başkanı Nancy Pelosi, temmuz ayı sonunda kesilen genişletilmiş ABD işsizlik yardımlarının bir kısmını geri kazanmak için bir koronavirüs destek paketinde ilerleme kaydettiklerini açıklamıştı. Uzmanlar seçim yaklaştıkça tartışmaların şiddetlendiği bir konu olmaya devam eden teşvik paketinde her iki tarafta da uzlaşma bulma konusunda daha az istek olduğunu belirtiyor.