Erdoğan’a 10 üzerinden 10

Yatırım bütçesi milyarlarca doları bulan 2.500 Müslüman işadamının kurduğu Uluslararası İslami Ticaret Birliği'nin Başkanı ve Rusya Başkanı Vladimir Putin'in birlikte olduğu eşinin babası Özbekistanlı Marat Kabayev, Türkiye'nin 2003'ten bu yana yaşadığı ekonomik ve zihinsel devrimi yakından takip ettiğini ve dünya Müslümanları'nın bu gelişime hayran olduğunu söyledi. Her yıl geldiği Türkiye'nin yıldan yıla yaşadığı gelişmeyi gözleriyle gördüğünü ve bu değişimle Türkiye'nin, bölgesinde ve dünyada güç merkezi olduğunu belirten Kabayev, bunun da Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştiğini belirterek, "Başkan Erdoğan'a Rusya'daki 35 milyon Müslüman 10 üzerinden 10 puan veriyor. Türkiye bizim umutlarımızı bağladığımız ülke oldu. Atılan her adımı yakından takip ediyoruz" dedi.

Marat Kabayev, birliğin temsilciliğini açmak için geldiği İstanbul'da Ayasofya'da kıldığı Cuma namazı sonrası SABAH'a açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişiminden Rusya ile uçak krizine kadar her alanda sorulara yanıt veren Marat Kabayev, uçak krizinde karınca misali çalıştıklarını belirterek, "Tarafımızın Rusya ve Türkiye'nin yanında olduğunu göstermek istedik" dedi.







TÜRKİYE ÇOK GELİŞTİ

15 Temmuz hain darbe girişimini duyduklarında harekete geçtiklerini söyleyen Kabayev, "Darbe başarılı olsaydı Türkiye'de her şey değişirdi. Biz FETÖ'nün gerçek yüzünü gördük ve darbeden çok önce okullarını kapattık" diye konuştu. Dünyaca ünlü jimnastikçi, olimpiyat şampiyonu Alina Kabayeva'nın babası olan Marat Kabayev, "Her yıl buraya geldiğimizde Türkiye'nin ilerlediğini, teknolojideki gelişmeyi görüyoruz. Başkan Erdoğan dönemi alınan kararlar bunda çok önemli. Bunlar Başkan Erdoğan'ın kişiliğinden kaynaklanan gelişmeler" diye konuştu. Rusya'daki Müslüman işadamlarının, umutlarını bağladığı ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Kabayev, "Türkiye ile Rusya iki büyük devlet. Dostluğun daha ileri gitmesi için çalışıyoruz. Türkiye hem Rusya hem de Müslümanlar için çok önemli bir ülke. Bütün dünyadan Müslümanlar Türkiye'ye gelmek istiyor. Türkiye'nin gelişmesi ve büyümesi dünyadaki Müslüman topluluklar ve işadamları için en az Türkler kadar önemli bir durum. Müslüman işadamları Türkiye'de yatırım yapmak istiyor. Türkiye ile Rusya ilişkilerinin iyi olmasını istiyoruz" dedi.



FETÖ HAÇLI UŞAĞI

15 Temmuz hain darbe girişiminde Rusya'nın Türkiye'ye desteği konusunda da açıklamalar yapan Kabayev, şöyle konuştu: "Biz Müslümanlar birleşmeli ve yardımlaşmalıyız. Bu darbe olduğunda çok üzüldük. Kardeşlerimizin kanı aktı. Bunu üzgünlükle duyduk. Ben bugün Cuma namazına katıldım burada birlik ve beraberliği gördüm. Bunlar bize mutluluk veriyor. Ama darbe başarılı olsaydı her şey çok kötüye gidecekti. FETÖ Haçlıların emrindeki birisidir. Özbekistan Taşkent'te bunların okullarını görüyorduk. İlk başlarda iyi karşılamıştık. Ama aslında satır aralarını ve gerçek niyetlerini gördüğümüzde ve neyi ima etmeye çalıştıklarını anladığımızda bu durum beni şoke etmişti. O nedenle FETÖ okullarını tam palazlanmadan kapattık. 15 Temmuz'dan çok önce FETÖ okulları Özbekistan'da kapatıldı. Bunlara haçlı uşağı denebilir. Onların emrinde çalışan bir örgüt. Tarihten de biliyoruz ki haçlılar barbarlardı. Bugün de aynı barbarlıklarını devam ettiriyorlar. Müslüman ülkeleri işgal ediyorlar. Bu nedenle biz Müslüman ülkeler olarak haçlılara karşı ve onların uşaklarına karşı birliğimizi güçlendirmeliyiz." Savunma sanayi alanındaki projelerle ilgili de bilgi veren Kabayev, "Büyük yatırımlar gelecek. Savunma sanayiyle ilgili çok talep oldu" dedi. Özbekistan'da kurulan teknoparka Türk savunma sanayi şirketlerinin geleceğini belirten Kabayev, "Danışmanım Mustafa Cankat Aytek'le üzerinde çalıştığımız Özbekistan'da kurulan teknokent projesine ilgi büyük. Özbekistan'da yatırımlar yapacağız" diye konuştu.



YATIRIMA DAVET ETTİ

Kendisi de Türkiye'de yatırım yapan bir işadamı olarak Türkiye'ye dönük yatırımcıları teşvik ettiklerini söyleyen Marat Kabayev, "Bizim Uluslararası İslami Ticaret Birliği olarak çeşitli ülkelerde temsilciliklerimiz var. Sadece Müslüman ülkelerde değil. Aynı zamanda ABD'de Avrupa'da da var. Bu temsilciliklerden görüştüğümüz yatırımcılar Türkiye'ye ilgi duyuyorlar. Rusya'daki Müslüman işadamlarından da büyük ilgi var. Bizim de Akdeniz Bölgesi'nde inşaat yatırımlarımız bulunuyor. Bu nedenle bizden öneri isteyenlere soranlara Türkiye'de yatırımı tavsiye ediyoruz. Birlik olarak 3.5 yıldır faaliyet gösteriyoruz ve bu sürede büyük yatırım yapmak isteyen gruplar bize geldi" şeklinde konuştu.



TÜRKİYE VE RUSYA İKİ GÜÇLÜ DOST

Türkıye ve Rusya arasındaki dostluğun ilerlemesini engellemek isteyenlerin her zaman olacağını, krizlerin Erdoğan ve Putin gibi iki önemli liderin dirayetiyle çözülebildiğini vurgulayan Kabayev, "Biz de uçak krizinin çözümü için devreye girmiştik. Biliyorduk ki iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulması için üçüncü bir güç girdi. Bizim de az da olsa bir katkımız oldu. Katkımız aynı Hz. İbrahim'in ateşe atılmasında, karıncanın ateşe su taşıması gibi oldu. Karıncaya bu taşıdığın su ateşi söndürmez demişler, karınca da tarafımız belli olur' diye yanıt vermiş. Biz de karınca misali tarafımızı belli ettik" şeklinde konuştu.

