Ev işlerinde çalışanlara da çifte koruma

Hükümet Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında milyonlarca çalışan ve dar gelirliye destek verirken, bu kapsamda yapılan karşılıksız ödemeler 38 milyar liraya ulaştı. İşçi ve işvereni korumak için yapılan ödemeler ise 20 milyar oldu. Bu kapsamda 600 binin üzerinde ev hizmetlerinde çalışan da kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. Bununla birlikte ayda 10 günden fazla gündelikçi çalıştıranlara da ilave istihdam teşviki veriliyor. Yaklaşık 2 milyon kişinin faydalandığı engelli, yaşlı aylıkları, engelli vatandaşların yararlandığı evde bakım hizmeti kapsamında 1.8 milyar lira tutarındaki ödemeler de yatırıldı. Türkiye, sosyal reçetelerle toplumun tüm kesimlerine ulaşmaya devam ediyor. Kovid-19'la mücadele kapsamında sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde 4 alanda birçok tedbir yaşama geçirildi. İhtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlar artarak devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın son verilerine göre 3.5 milyona yakın çalışan için 20 milyar liranın üzerinde kaynak aktarıldı. Temizlik, yemek yapma, çocuk, yaşlı ve özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işleri başta olmak üzere ev hizmetlerinde çalışan 600 bin kişi de korumaya alındı. Bu kapsamda ayda 10 günden fazla çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabiliyor. Yararlanamama durumunda nakdi ücret desteği devreye giriyor. Ev hizmetlerinde on günden fazla çalıştırılan kişiler için işverenlere ilave istihdam teşviki veriliyor.AILE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım ödemelerinin de hesaplara yatırıldığını bildirdi. 1.4 milyon vatandaşın bundan faydalandığını belirten Selçuk, bu kapsamda toplamda 998.4 milyon TL ödeme gerçekleştirdiklerini söyledi.